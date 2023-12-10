الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السيتي يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على لوتون تاون

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي انتصارًا صعبًا على ضيفه لوتون تاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

الفريق صاحب الأرض كان البادئ بالتسجيل عن طريق أديبايو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها تاوسيند من الجهة اليمنى، ليتقدم لوتون بهدف دون مقابل.

واستطاع البرتغالي برناردو سيلفا معادلة النتيجة بهدف في الدقيقة 62، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن جاك جيريليش من تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 67 من متابعة لتمريرة الأرجنتيني جوليان ألفاريز من الجهة اليمنى، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويُعد ذلك الانتصار هو الأول لـ مانشستر سيتي في البطولة منذ 4 جولات، حيث خسر في مباراة وتعادل في 3.

وغاب عن لقاء اليوم الثنائي إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو عن صفوف السيتي للإصابة، بينما عاد للتشكيل الأساسي جاك جريليتش ورودري.

تشكيل السيتي.. غياب هالاند ودوكو.. ألفاريز يقود الهجوم أمام لوتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكي، جفارديول

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، سيلفا

خط الهجوم: جريليتش، ألفاريز، فودين

مانشستر سيتى لوتون تاون الدورى الانجليزى برناردو سيلفا جاك جيريليش

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