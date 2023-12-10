الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند خارج قائمة مانشستر سيتي لمواجهة لوتون تاون للإصابة

هالاند
هالاند

كشف تقرير نشرته صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية الموثوقة، أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي خارج قائمة فريقه التي تسافر بعد قليل لمواجهة لوتون تاون مساء اليوم في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هالاند خارج قائمة السيتي للقاء اليوم بسبب الإصابة دون الكشف عن طبيعة الإصابة ومدة غيابه.

 

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على لوتون تاون على ملعب كنيل روث رود، فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويمتلك مانشستر سيتي فى رصيده 30 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مواجهات وخسارة مثلها.

فيما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر في قاع الترتيب وأول مراكز الهبوط برصيد 9 نقاط، فقط  جمعها من 15 مباراة.

ويسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره بعد فشله فى تحقيق أي فوز خلال آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام، قبل أن يخسر من أستون فيلا.

هالاند إيرلينج هالاند مانشستر سيتى لوتون تاون الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

شكوك حول مشاركة هالاند أمام لوتون في الدوري الإنجليزي

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وزير البترول لـ"الدستور": نشهد يومًا مهمًا فى تاريخ مصر السياسى

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي