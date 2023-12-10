هالاند خارج قائمة مانشستر سيتي لمواجهة لوتون تاون للإصابة

كشف تقرير نشرته صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية الموثوقة، أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي خارج قائمة فريقه التي تسافر بعد قليل لمواجهة لوتون تاون مساء اليوم في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هالاند خارج قائمة السيتي للقاء اليوم بسبب الإصابة دون الكشف عن طبيعة الإصابة ومدة غيابه.

🚨 Manchester City are without Erling Haaland for today’s trip to Luton Town. Blow for #MCFC not having top scorer as they bid to end run of 4 PL games without a win + close gap on Aston Villa، Arsenal & leaders Liverpool. W/ @SamLee @TheAthleticFC #LUTMCI https://t.co/Gq7XhhAcIT — David Ornstein (@David_Ornstein) December 10، 2023

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على لوتون تاون على ملعب كنيل روث رود، فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويمتلك مانشستر سيتي فى رصيده 30 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مواجهات وخسارة مثلها.

فيما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر في قاع الترتيب وأول مراكز الهبوط برصيد 9 نقاط، فقط جمعها من 15 مباراة.

ويسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره بعد فشله فى تحقيق أي فوز خلال آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام، قبل أن يخسر من أستون فيلا.