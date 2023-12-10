الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شكوك حول مشاركة هالاند أمام لوتون في الدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

أثيرت الشكوك اليوم حول مشاركة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، مع فريقه أمام نظيره لوتون تاون بالدوري الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هالاند كان يعاني من إصابة في القدم قبل بضعة أسابيع وقد يغيب اليوم للراحة.

وقد يغيب عن مباراة لوتون اليوم وعن مباراة النجم الأحمر في دوري الأبطال، ويغيب عن مباراة كريستال بلاس في الجولة المقبلة بالبريميرليج.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على لوتون تاون على ملعب كنيل روث رود، فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

ويمتلك مانشستر سيتي فى رصيده 30 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مواجهات وخسارة مثلها.

فيما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر في قاع الترتيب وأول مراكز الهبوط برصيد 9 نقاط، فقط  جمعها من 15 مباراة.

 

ويسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره بعد فشله فى تحقيق أي فوز خلال آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام، قبل أن يخسر من أستون فيلا.

هالاند إيرلينج هالاند مانشستر سيتى لوتون تاون الدورى الانجليزى

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