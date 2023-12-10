جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، ومباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ضد صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا، بجانبمباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة صن داونز ضد بيراميدز: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

- مباراة أبو سليم الليبي ضد سوار الغيني: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة ريفرز يونايتد النيجيري ضد الأفريقي التونسي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة الهلال الليبي ضد سوبر سبورت الجنوب إفريقي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي ضد الملعب المالي: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة نهضة بركان المغربي ضد ديابل نوار الكونغولي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة Arryadia TNT HD

- مباراة اتحاد العاصمة ضد فيوتشر: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة إيفرتون ضد تشيلسي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة فولهام ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مباراة لوتون تاون ضد مانشستر سيتي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألميريا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة غرناطة ضد أتلتيك بيلباو: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة قادش ضد أوساسونا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة برشلونة ضد جيرونا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

- مباراة روما ضد فيورنتينا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة شتوتجارت ضد باير ليفركوزن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة كولن ضد ماينز: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مباراة كليرمون فوت 63 ضد ليل: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ليون ضد تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة لوريان ضد مارسيليا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.