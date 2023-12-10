الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز فى اختبار صعب أمام صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا

بيراميدز خسر في الجولة
بيراميدز خسر في الجولة الثانية أمام نواذيبو

يخوض بيراميدز اختبارا صعبا عندما يواجه فريق صن داونز الجنوب ـفريقي في الثالثة عصر اليوم الأحد، بملعب لوفتوس فيرسفيلد بمديتة بريتوريا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفريقان المباراة ورصيد كل منهما ثلاث نقاط بعد فوز بيراميدز في الجولة الأولى على مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد وهزيمته في الجولة الثانية أمام نواذيبو المويتاني بهدفين نظيفين بينما فاز صن داونز على نواذيبو بثلاثة أهداف نظيفة وخسر أمام مازيمبي بهدف، والفائز بمباراة اليوم يستصدر المجموعة برصيد ست نقاط بعد تعادل نواذيبو مع مازيمبي أمس وارتفاع رصيد كل منهما إلى أربع نقاط وفي حالة التعادل تتساوى الفرق الأربعة في رصيد أربع نقاط.

عودة السعيد والكرتي وغياب ماييلي 

بيراميدز يخوض المباراة في غياب مهاجمه فيستون ماييلي لفشله في الحصول على تأشيرة دخول جنوب أفريقيا، بينما يعود عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي بعد شفاءهما من الإصابة وأدى الفريق تدريبه الأخير عصر أمس بملعب لوفتوس فيرسفيلد وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة والتي تعتمد على زيادة الكثافة العددية في وسط الملعب لتضييق المساحات أمام لاعبي صن داونز.

وسيدفع جايمي باتشيكو بثلاثة لاعبين في وسط الملعب وهم وليد الكرتي ومهند لاشين إبراهيم بلاتي توريه، ويعتمد في الجانب الهجومي على مصطفى فتحي ورمضان صبحي وفخري لاكاى للضغط على ظهيري الجانبين في صن داونز ومنعهما من أداء الواجب الهجومي ويعرف باتشيكو أن صن داونز لايلجأ للكرات الطولية ويعتمد دائما على الاختراق من العمق لذلك سيتواجد مهند لاشين بشكل مستمر أمام قلبي الدفاع لغلق العمق الدفاعي جيدا.

يدير المباراة طاقم تحكيم من الجابون بقيادة بيير أتشو ويساعده بوريس ديستوجا وكارين فومو ومعهم الكاميروني أنطوان ماكس حكما رابعا ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا ويراقب الحكام محمد قزاز من المغرب.

دورى ابطال افريقيا بيراميدز صن داونز البرتغالي جايمي باتشيكو عبد الله السعيد

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