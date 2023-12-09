بيراميدز يختتم استعداداته قبل موقعة صن داونز الصعبة غدًا

اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته اليوم في جنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره صن داونز في الثالثة من عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وأقيم المران على ملعب لوفتس فيرسفيلد الذي يستضيف اللقاء واستمر لمدة ساعة واشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية الخفيفة ونزول بالحمل البدني مع تقسيمة لتجربة أرضية الملعب والتعود عليها.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على التحدث قبيل المران مع اللاعبين مؤكدا على ثقته الكبيرة فيهم وأنهم قادرون على استكمال أهداف النادي والاستمرار في خطة وضع بيراميدز في المكانة التي يستحقها داخل قارة أفريقيا.

ومع آخر دقائق التدريب هطلت الأمطار بغزارة شديدة على ملعب اللقاء واستكمل الفريق تدريبه بشكل طبيعي وسط تفاؤل شديد بين اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا.

ومن المرجح أن تهطل الأمطار بغزارة شديدة خلال مباراة الأحد مع نزول حاد في درجات الحرارة في بريتوريا بشكل واضح.

من جانبه أكد رئيس بيراميدز خلال الجلسة على اللاعبين مواصلة العمل وبكل قوة لإستكمال مشوارهم في دوري الأبطال حتى النهاية، وعليهم قول كلمتهم في مواجهة صن داونز ووضع بيراميدز في مكانه الطبيعي بالمجموعة.

رئيس النادي أكد خلال الجلسة، على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تخطي الفريق الجنوب أفريقي القوي، مشددا أن إدارة النادي تعلم جيدا مدى جودة المجموعة الحالية من اللاعبين وتجانسهم، وتؤمن بأن إمكانياتهم وقدراتهم هي الأعلى من باقي فرق المجموعة، لتحقيق أهداف النادي بالوصول للمكانة التي يستحقها على كل المستويات.

وأعلن لاعبو بيراميدز التحدي بعد جلستهم مع المهندس ممدوح عيد، وتعاهدوا معه على تحقيق كافة أهداف النادي بداية بالفوز أمام صن داونز، وأكدوا أن محاولات مسئولي أصحاب الأرض لتعطيل الفريق، ومنها منع هدافه وأفضل مهاجمي القارة فيستون ماييلي من مرافقة البعثة في جنوب أفريقيا لخوض اللقاء، زادتهم إصرارا على الرد بالقوة المطلوبة داخل الملعب يوم الأحد المقبل.