الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد اجتماع رئيس النادي.. لاعبو بيراميدز يتعهدون بالفوز في مواجهة صن داونز

بيراميدز
بيراميدز

ارتفعت الروح المعنوية للاعبي فريق نادي بيراميدز، بعد الجلسة التي جمعتهم بالمهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة في جنوب أفريقيا، قبل ساعات من مواجهة صن داونز في إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز بدوري الأبطال 

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة من عصر الأحد المقبل، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد رئيس بيراميدز خلال الجلسة على اللاعبين مواصلة العمل وبكل قوة لإستكمال مشوارهم في دوري الأبطال حتى النهاية، وعليهم قول كلمتهم في مواجهة صن داونز ووضع بيراميدز في مكانه الطبيعي بالمجموعة.

رئيس النادي أكد خلال الجلسة، على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تخطي الفريق الجنوب أفريقي القوي، مشددا أن إدارة النادي تعلم جيدا مدى جودة المجموعة الحالية من اللاعبين وتجانسهم، وتؤمن بأن إمكانياتهم وقدراتهم هي الأعلى من باقي فرق المجموعة، لتحقيق أهداف النادي بالوصول للمكانة التي يستحقها على كل المستويات. 

وأعلن لاعبو بيراميدز التحدي بعد جلستهم مع المهندس ممدوح عيد، وتعاهدوا معه على تحقيق كافة أهداف النادي بداية بالفوز أمام صن داونز، وأكدوا أن محاولات مسئولي أصحاب الأرض لتعطيل الفريق، ومنها منع هدافه وأفضل مهاجمي القارة فيستون ماييلي من مرافقة البعثة في جنوب أفريقيا لخوض اللقاء، زادتهم إصرارا على الرد بالقوة المطلوبة داخل الملعب يوم الأحد المقبل.

ومن جانب أخر، قررت إدارة بعثة بيراميدز في جنوب أفريقيا، مغادرة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق مدينة بريتوريا عائدا إلى القاهرة، وعدم الاستمرار مع الفريق لخوض مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي، أن “إكرامي” منذ وصول البعثة إلى بريتوريا وهو يعاني من نزلة برد حادة وارتفاع شديد في درجات الحرارة منعته من خوض التدريبات خلال الأيام الماضية.

أشار إلى أن الحارس خضع لفحوصات طبية مع الجهاز الطبي للكشف عن الملاريا وجاءت النتيجة سلبية، ولكن قررت البعثة عودة إكرامي إلى القاهرة لمواصلة العلاج في ظل صعوبة تواجده في مباراة الأحد، ورغبة في تعافيه سريعا في ظل العديد من الارتباطات المحلية والقارية خلال الشهر الجاري.

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