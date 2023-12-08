بيراميدز يعلن مغادرة شريف إكرامى بعثة الفريق قبل مواجهة صن داونز

قررت إدارة بعثة فريق بيراميدز في جنوب إفريقيا، مغادرة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق مدينة بريتوريا عائدًا إلى القاهرة، وعدم الاستمرار مع الفريق لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن أن إكرامي ومنذ وصول البعثة إلى بريتوريا وهو يعاني من نزلة برد حادة وارتفاع شديد في درجات الحرارة منعته من خوض التدريبات خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الحارس خضع لفحوصات طبية مع الجهاز الطبي للكشف عن الملاريا، وجاءت النتيجة سلبية، ولكن قررت البعثة عودة إكرامي إلى القاهرة لمواصلة العلاج في ظل صعوبة تواجده في مباراة الأحد، ورغبة في تعافيه سريعًا في ظل العديد من الارتباطات المحلية والقارية خلال الشهر الجاري.

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة من عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

باتشيكو يتحدث عن مواجهة بيراميدز وصن داونز في دوري الأبطال

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ"بيراميدز"، إنه يعلم جيدًا مدى صعوبة المواجهة التي تجمع بيراميدز أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والتي تقام في الثالثة عصر الأحد المقبل، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن صن داونز فريق كبير وأحد أهم أندية قارة إفريقيا في الفترة الحالية، وتوج مؤخرًا ببطولة الدوري الإفريقي، ما يعكس مدى قوة المنافس الذي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهازًا فنيًا متميزًا وإمكانيات كبيرة، والمواجهة لن تكون سهلة، لأن بيراميدز في المقابل ورغم حداثة عهده بدوري الأبطال، إلا أنه لن يكون منافسًا سهلًا وهدفه الفوز في المباراة وحصد الثلاث نقاط بهدف مواصلة المشوار في دور المجموعات، والتطور أكثر في هذه المرحلة الهامة.