عبدالله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز في بريتوريا (صور)

انضم عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، لبعثة الفريق المتواجدة في بريتوريا بجنوب إفريقيا قبل أيام من مواجهة صن داونز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة من عصر الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري، وذلك على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا (نسخة 2023/2024).

وتعافى السعيد من نزلة البرد الشديدة التي ألمت به مؤخرا مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة أجبرته على الغياب عن مباراة بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية، ثم الغياب عن أول تدريبين للفريق في بريتوريا.

ووصل السعيد قادما من القاهرة صباح اليوم وانضم لمعسكر بيراميدز في جنوب أفريقيا، على أن يشارك في مران الفريق اليوم استعدادا للقاء صن داونز الهام.

وكان فريق بيراميدز، خاض ثاني تدريباته في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وأقيم المران على ملعب تدريب جامعة توكس في بريتوريا، بمشاركة جميع اللاعبين واستمر لأكثر من ساعة ونصف، واشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية والخططية، وتجربة طريقة اللعب الذي سيخوض بها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لقاء صن داونز.

ويقود مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، في ثالث جولات دوري المجموعات بدوري الأبطال، الجابوني بيير أتشو للساحة، ويعاونه مواطنيها بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

ويتقاسم رباعي المجموعة الأولى الصدارة برصيد 3 نقاط لكلاهما، صن داونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكونغولي وبيراميدز.

عبدالله السعيد