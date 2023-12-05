قبل مواجهة صن داونز.. بيراميدز يمنع الجمهور من حضور تدريبات الفريق

خاض فريق نادي بيراميدز ثاني تدريباته في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفنى لفريق بيراميدز على منع الجماهير من حضور المران حفاظأ على سيرته الاستعدادلت للقاء الصعب .

يحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة القارية.

وأقيم المران على ملعب تدريب جامعة توكس في بريتوريا، بمشاركة جميع اللاعبين واستمر لأكثر من ساعة ونصف، واشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية والخططية، وتجربة طريقة اللعب الذي سيخوض بها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لقاء صن داونز.

ومن المنتظر أن ينضم القائد عبد الله السعيد لصفوف البعثة في بريتوريا صباح غد الأربعاء، بعد تعافيه من نزلة البرد الحادة التي ألمت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية، على أن يشارك في التدريب الذي سيقام في الرابعة عصرا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصر الأحد ١٠ ديسمبر الجاري، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

وحقق نواذيبو الموريتاني انتصاره الأول في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه بيراميدز، أمس السبت في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1 / صفر على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وبذلك، تساوت فرق المجموعة الأربعة في رصيد 3 نقاط، حيث تواجد صن داونز في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على مازيمبي ونواذيبو وبيراميدز، أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع.