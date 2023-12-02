السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة نواذيبو في دور المجموعات من دوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشبكو المدير الفني لفريق نادي  بيراميدز تشكيل مباراة نواذيبو في إطار لقاءات بطولة دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء اليوم على استاد شيخا بيديا في العاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر  - مصطفى فتحي - دودو الجباس.

غياب عبد الله السعيد ووليد الكرتي

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اصطحب معه 22 لاعبا إلى موريتانيا، وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد ميهوب ومحمود مرعي وأسامة جلال وعلي جبر ومحمد حمدي ومحمد الشيبي وكريم حافظ وأحمد فتحي وأحمد سامي

وإبراهيم بلاتي توريه وأحمد توفيق ورمضان صبحي ومهند لاشين ومحمد رضا بوبو وسيف جعفر ويوسف أسامة ومصطفى فتحي  وفيستون ماييلي ودودو الجباس وفخري لاكاي.

ومن المقرر أن يلحق الثنائي عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي حيث يعاني عبد الله  السعيد من بعض الإجهاد فيما يواصل وليد الكرتي التأهيل من الإصابة بمزق السمانة وهناك محاولات لتجهيزهما لمباراة صن داونز في الجولة الثالثة.                                                                                                                                                                      ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة تسيما باملاك ويساعده تيجيل بليتشو وفاسيكا يوليشيت ومعهم ميتوكو تيودروس. حكما رابعا. 

بيراميدز محمد الشيبي رمضان صبحى دودو الجباس البرتغالي جايمي

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