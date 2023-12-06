يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نسخة جديدة من كأس العالم للأندية 2023، حيث تشارك أفضل الفرق في قاراتها في هذه البطولة الهامة في العام 2022، وقد تمكن فريق ريال مدريد من الفوز بالنسخة الأخيرة لهذه البطولة التي أقيمت في المغرب، بعد تغلبه على فريق الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 5-3.

للمرة الرابعة على التوالي..مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موافقته على تنظيم المملكة العربية السعودية لنسخة كأس العالم للأندية في عام 2023.

موعد إقامة كأس العالم للأندية 2023

ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في 12 ديسمبر، حيث سيلتقي نادي اتحاد جدة مع فريق أوكلاند سيتي على ملعب الجوهرة المشعة وستستمر البطولة لمدة 10 أيام حتى يوم 22 ديسمبر حيث ستقام المباراة النهائية في نفس الملعب.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

أنهى نادي الأهلي إجراءات تسجيل 23 لاعبًا في قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يتضمن الفريق العديد من النجوم مثل محمد الشناوي ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

ومن بين اللاعبين المستبعدين من القائمة 9 لاعبين، بسبب إصابات أو أسباب فنية، وهم: المغربي رضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو" وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومعتز محمد وصلاح محسن.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

كشفت القرعة عن جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 على النحو التالي:

الجولة الأولى - 12 ديسمبر

تتضمن مباراة بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

الجولة الثانية - 15 ديسمبر

في المباراة الثانية، سيلعب الفائز من المباراة الأولى ضد الأهلي المصري.

في المباراة الثالثة، سيلعب كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني.

دور نصف النهائي

في المباراة الرابعة، سيلعب فلومينينسي ضد الفائز من المباراة الثانية في 18 ديسمبر.

في المباراة الخامسة، سيلعب الفائز من المباراة الثالثة ضد مانشستر سيتي في 19 ديسمبر.

النهائي وتحديد المركز الثالث - 22 ديسمبر

ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الخاسر من المباراة الرابعة والخاسر من المباراة الخامسة.

ستقام المباراة النهائية بين الفائز من المباراة الرابعة والفائز من المباراة الخامسة.

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