الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمشاركة النادى الأهلى.. جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 فى جدة

الأهلى
الأهلى

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، خاصة لأن النادي الأهلي المصري سيشارك في النسخة المقبلة، وهي المرة الرابعة على التوالي  بعد أن حقق بطولة الدوري الإفريقي، ويأمل مشجعوه أن يحتل ترتيبًا مرتفعًا بعد أن احتل المرتبة الرابعة النسخة السابقة التي أقيمت في المغرب.

موعد إقامة كأس العالم للأندية 2023 

ومن المفترض أن تقام فاعليات البطولة  خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل وتستضيفها المملكة العربية السعودية وسيشارك في كأس العالم للأندية 7 أندية من جميع أنحاء العالم، وسيبدأ كل فريق رحلته في البطولة وفقًا للقارة التي يشارك بها والسبب وراء مشاركته.

موعد أول مباراة في كأس العالم للأندية 2023 

وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن مباراة الافتتاح ستكون بين اتحاد جدة السعودي وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 ديسمبر. 

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 

وسيتقابل الفائز من هذه المباراة مع فريق الأهلي بطل أفريقيا،  كما ستقام مباراة أخرى في الدور الثاني بين بطل دوري أبطال آسيا "أوراوا ريدز" وبطل كونكاكاف "ليون" في 15 ديسمبر.

وستقام المباراتان الثانية في التصفيات في 15 ديسمبر، وسيتأهل الفائز من المباراتين إلى نصف النهائي الذي سيلعب في 18 و19 ديسمبر مع بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد وستقام المباراة في 18 ديسمبر.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 في جدة 

12 ديسمبر

مباراة 1: الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

15 ديسمبر

مباراة 2: الأهلي ضد الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

مباراة 3: ليون ضد أوراوا ريد دياموندز، في ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

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18 ديسمبر..نصف النهائي

مباراة 4: فلومينينسي ضد الفائز من مباراة 2، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

19 ديسمبر

مباراة 5: الفائز من مباراة 3 ضد مانشستر سيتي، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

تحديد المركز الثالث والنهائي

22 ديسمبر

مباراة 6 (تحديد المركز الثالث): الخاسر من مباراة 4 ضد الخاسر من مباراة 5، في ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

مباراة 7 (المباراة النهائية): الفائز من مباراة 4 ضد الفائز من مباراة 5، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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