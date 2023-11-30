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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد كأس العالم للأندية 2023

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

تنتظر جماهير كرة القدم المصرية وخاصة جماهير النادي الأهلي انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل إفريقيا، وبكثر التساؤل عن موعد كأس العالم للأندية 2023 ومباريات الأهلي في بطولة كأس العالم عبر جوجل.

موعد كأس العالم للأندية 2023 ومباريات الأهلي في بطولة كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم 12 ديسمبر المقبل وتستمر منافساتها حتى 22 من الشهر نفسه.
 وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات بطولة كأس العالم 2023 للمرة الأولى في تاريخها.

مواعيد مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية
 

يفتتح الأهلي مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي والتي ستفتتح بها منافسات البطولة يوم 12 ديسمبر.

وفي حالة فوزه سيلتقي فريق فلومينينسي البرازيلي يوم 18 ديسمبر.

في حالة فوز الأهلي سيشارك في المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر، وفي حالة خسارته سيلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.

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تاريخ مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية


ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه بعدما شارك للمرة الأولى في نسخة عام 2005 وتلاها في عامي 2006، و2008 ثم شارك في نسختي 2012، و2013، وغاب عن المشاركة في البطولة لسبعة سنوات قبل أن يشارك في نسخة 2020 بعد حصوله على بطولة إفريقيا ثم نسخة 2021 بعد تتويجه بالبطولة القارية للمرة العاشرة والثانية على التوالي، كما شارك في نسخة 2022 بصفته وصيف بطل إفريقيا.


إنجازات الأهلي في كأس العالم للأندية

حصد النادي الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، كانت الأولى في عام 2006 والثانية في 2020 والثالثة في 2022؛ فيما حصد المركز الرابع بالبطولة مرتين في عامي 2012 و2022، بينما حصد المركز السادس في نسخ 2005، 2008، 2013.

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