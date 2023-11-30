عودة بيرسي تاو وطاهر محمد والدبيس.. كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على القائمة النهائية التي تواجه يانج أفريكانز في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

غادرت بعثة الأهلي منذ قليل مطار القاهرة الدولي متجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع :علي معلول و كريم الدبيس و محمد عبدالمنعم و ياسر إبراهيم و رامي ربيعة و خالد عبدالفتاح ومحمد هاني و كريم فؤاد .

خط الوسط: عمرو السولية و أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد أفشة و حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا وصلاح محسن.

10 لاعبين خارج حسابات كولر أمام يانج افريكانز التنزاني

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني 10 لاعبين من قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا كل من مصطفى مخلوف أكرم توفيق ومحمود متولي ومعتز محمد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم و أحمد عبدالقادر و أنتوني موديست و محمد زعلوك.

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على منح لاعبي الفريق جرعة تطعيمات ضد الملاريا، قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام طبيب الفريق بمنح اللاعبين جرعة التطعيمات في إطار الإجراءات الوقائية المتعبة، وفي ضوء الاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل.

وخاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.