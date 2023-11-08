الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الأهلي .. طرح تذاكر الدفعة الثالثة من كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر انطلاقها في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل 2023، عن طرح المرحلة الثالثة الخاصة بتذاكر مباريات البطولة.

وقال "فيفا"، عبر موقعه الرسمي، عملية طرح تذاكر الدفعة الثالثة، شهدت ضغطًا جماهيريًا كبيرًا، على تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي والمنافس المحتمل بكأس العالم للأندية (2023)

ويستهل الأهلي ظهوره في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية (2023)، بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيويلندي، وذلك يوم 15 ديسمبر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي، قد كشف أن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، تتراوح بين 40 و100 ريال سعودي.

مباريات كأس العالم للأندية (السعودية 2023)

اتحاد جدة السعودي & أوكلاند سيتي النيويلندي، يوم 12 ديسمبر المقبل 2023 (الدور الأول).

الأهلي مع الفائز من اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيويلندي، يوم 15 ديسمبر المقبل 2023 (الدور ربع النهائي).

ليون المكسيكي وأوراوا ريدز الياباني، يوم 15 ديسمبر المقبل (2023)، الدور ربع النهائي أيضا.

وفي حالة تخطي الأهلي عقبة بطل السعودية أو نيويلندا، سيواجه في نصف النهائي فريق فلومنينسي البرازيلي، وذلك يوم 18 ديسمبر المقبل (2023)

بينما سينتظر مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريدز الياباني، في مباراة نصف النهائي الثانية، وذلك يوم 19 ديسمبر المقبل (2023).

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث وكذلك المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، يوم 22 ديسمبر المقبل (2023).

وتعد النسخة المقبلة من مونديال الأندية بالسعودية، هي الأخيرة بنظامها الحالي، بعدما قرر "فيفا"، عمل تغيير شامل وكليا على نظام المسابقة اعتبارا من نسخة 2025.

يشمل هذا التغيير زيادة عدد الفرق لـ32 فريق، وإقامة البطولة كل أربع سنوات مثلها مثل كأس العالم للمنتخبات ولكن على مستوى الأندية.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية (السعودية 2023)، خلال شهري يونيو ويوليو المقبل 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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