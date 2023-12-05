الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية بالسعودية

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

أنهى مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب الترتيبات الخاصة برحلة السفر إلى السعودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي ستقام فى مدينة جدة منتصف ديسمبر الجاري.

وخضع  لاعبو الفريق الأول إلي جلسات تصوير بالزي الرسمي على مدار الساعات الماضية بناءا علي لوائح البطولة القارية في حضور جميع اللاعبين رغم قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني اصطحاب 23 لاعباُ وفقا للوائح، كما استقر الجهاز الفنى على اصطحاب لاعبين أخرين تحسبًا لاصابة اى لاعب قبل انطلاق البطولة.

يستهلها المارد الأحمر مشواره بمونديال الأندية بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتغادر بعثة الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري بعد 72 ساعة من مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا باعتبارها المواجهة الأخيرة قبل السفر إلى السعودية.

ويترأس البعثة خالد مرتجي أمين الصندوق ويتواجد الخطيب مرافقا للفريق بعد حصوله علي موافقة الطبيب المعالج له ومحمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي سيتواجد مع البعثة منسقًا طبيًا ويغيب عن الرحلة العامري فاروق نائب رئيس النادي والذي يمر بوعكة صحية منذ أكثر من 25 يومًا في العناية المركزة بأحد المسشفيات الخاصة.

الجهاز الإداري للأهلي ينهي إقامة الفريق في السعودية

وانتهى الجهاز الإداري بقيادة خالد بيبو من ترتيب الإجراءات الخاصة بإقامة الفريق الأحمر في السعودية من فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل المواصلات التي ستنقل الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب والعكس وكل ما يخص بعثة الأهلي من احتياجات طوال فترة الإقامة في الأراضي السعودية لخوض منافسات مونديال الأندية في مشاركته التاسعة بالمونديال والرابعة على التوالى حيث سبق وحقق المركز الثالث مرتين في نسختي 2020 و2021 والمركز الرابع في نسخة 2022.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية المشاركة فى مونديال الأندية الحق في الاستبدال قبل أول مباراة بـ24 ساعة، على أن يكون سبب الاستبدال طارئا وقهريا كالإصابات الخطيرة.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعاد الفريق إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة 24 ساعة، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎.‎

محمود الخطيب خالد مرتجي الاهلى مونديال الاندية كولر

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