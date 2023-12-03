أوزبكستان مفاجأة كأس العالم تحت 17 سنة في إندونيسيا

انتهت أمس منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في إندونيسيا بتتويج منتخب ألمانيا باللقب لأول مرة في مسيرته بفوزه في المباراة النهائية على منتخب فرنسا بضربات ترجيحية 4 – 3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

أوزبكستان الانجاز الأسيوي الأبرز في كاس العالم

بالرغم من أن منتخب أوزبكستان شارك لأول مرة في تاريخه في كأس العالم تحت 17 سنه إلا أنه حقق الانجاز الأسيوي الأفضل في كأس العالم 2023 بخروجه من دور الثمانية على يد منتخب فرنسا بهزيمته بنتيجة هدف نظيف.

تجاوزت أوزبكستان دور المجموعات باحتلالها المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعتها من انتصار وحيد على منتخب كندا بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الثانية، وتعادل وحيد كان إيجابيا مع منتخب إسبانيا بنتيجة هدفين لكل منهما في الجولة الثالثة في حين تلقى هزيمة وحيدة على يد منتخب مالي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

وفي دور الـ16 أقصت أوزبكستان منتخب إنجلترا القوي بعد أن فازت عليه بنتيجة 2 – 1.

إيران واليابان والخروج من دور الـ16

لم يتمكن أي منتخب آسيوي آخر من الوصول إلى دور الثمانية، فمنتخب آيران تمت الاطاحة به من دور ثمن النهائي بخسارته أمام منتخب المغرب بضربات ترجيحية 1 – 4 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

والمدهش أن إيران قد افتتحت البطولة بمفاجأة مدوية بفوزها على منتخب البرازيل بنتيجة 3 – 2 في المجموعة الثالثة.

ومن نفس هذا الدور تم اقصاء منتخب اليابان على يد منتخب إسبانيا بهزيمته بنتيجة 1 – 2.

كوريا الجنوبية والخروج من دور المجموعات

على الجانب الآخر، لم يستطع منتخب كوريا الجنوبية أن يتخطي دور المجموعات إذ تذيل المجموعة الخامسة بلا رصيد من النقاط حيث تعرض لـ3 خسائر في الجولات الثلاث أمام منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 1 – 3، وفرنسا بنتيجة هدف نظيف، وبوركينا فاسو بنتيجة 1 – 2 على الترتيب.

ولذلك استحقت كوريا الجنوبية أن تكون المنتخب الآسيوى الأسوأ في كأس العالم.

إندونيسيا تفشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور

كما لم يتمكن منتخب إندونيسيا الذي شارك أيضا لأول مرة في تاريخه في كأس العالم من التأهل إلى دور الـ16 بتواجده في الترتيب الثالث في المجموعة الأولى بنقطتين فقط حصدهما من تعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع منتخبي الإكوادور، وبنما في الجولتين الأولى، والثانية على التوالي فيما تلقى هزيمة على يد المغرب بنتيجة 1 – 3.

لم تستطع إندونيسيا من استغلال عاملي الأرض، والجمهور في مجموعة كانت تعد هي الأضعف على الاطلاق، وتحقق صعود تاريخي.

انجازات آسيا في كأس العالم

بالرغم من انجاز أوزبكستان إلا أنه ليس الإنجاز الأبرز لمنتخب آسيوي في كأس العالم، فالإنجاز الأبراز والأهم على الإطلاق هو حصول منتخب السعودية على اللقب في نسخة 1989 في اسكتلندا، وفي نفس هذه النسخة احتلت البحرين المركز الرابع كما تواجد منتخب قطر في نفس هذا المركز في نسخة 1991 في إيطاليا،ومنتخب عمان في نسخة 1995 في الإكوادور.

إذا كانت قارة آسيا قد شاركت في كأس العالم بـ5 منتخبات، والإنجاز الأبرز لها هو وصول أوزبكستان إلى دور ربع النهائي، فإن قارة إفريقيا شاركت بـ4 منتخبات، والإنجاز الأبرز هو احراز مالي الميدالية البرونزية لأول مرة في مسيرتها بفوزها على منتخب الأرجنتين بنتيجة 3 أهداف دون رد.