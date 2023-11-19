بوركينا فاسو الراسب الوحيد في مونديال الناشئين بإندونيسيا

تنطلق غدا مرحلة خروج المغلوب في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في إندونيسيا بمواجهات دور الـ16، ولم يفشل سوى منتخب إفريقي وحيد في التواجد في هذا الدور هو بوركينا فاسو بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط فقط جمعها من انتصار وحيد على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة في حين تلقى هزيمتين على يد منتخبي فرنسا بنتيجة ثلاثية نظيفة، والولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 1 – 2 في الجولتين الأولى، والثانية على الترتيب.

بوركينا تفشل في تجاوز دور المجموعات مرتين من قبل

هذه هي المرة الثالثة من أصل 5 مشاركات لا تنجح فيها بوركينا في تجاوز دور المجموعات، فالمرة الأولى كانت في كأس العالم 1999 في نيوزيلندا حيث تواجدت في الترتيب الثالث في المجموعة الرابعة بـ4 نقاط حصدتها من انتصار واحد على منتخب جامايكا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى، وتعادل واحد كان إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما مع منتخب باراجواي في الجولة الثالثة بينما تعرضت لخسارة واحدة أمام منتخب قطر بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية.

المرة الثانية كانت في كأس العالم 2011 في المكسيك، وهي كانت أسوأ مشاركة لها على الاطلاق إذ قبعت في قاع المجموعة الخامسة بعد أن عجزت عن جني نقطة واحدة حيث تلقت 3 هزائم في الجولات الثلاث على يد منتخبات بنما بنتيجة هدف دون مقابل، وألمانيا بنتيجة ثلاثية نظيفة، والإكوادور بنتيجة هدفين دون رد على التوالي أي عجزت أيضا عن تسجيل هدف واحد.

على جانب آخر، تمكنت المنتخبات الإفريقية الثلاثة الأخرى من العبور إلى دور الـ16، وهي المغرب عن المجموعة الأولى، ومالي عن المجموعة الثانية، والسنغال عن المجموعة الرابعة.

المغرب

تصدرت المجموعة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين على كل من بنما بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الأولى، وإندونيسيا بنتيجة 3 – 1 في الجولة الثالثة فيما تعرضت لخسارة واحدة أمام الإكوادور بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

هذه هي المشاركة الثانية فقط، وتستطيع أيضا أن تتأهل إلى دور ثمن النهائي، فالمشاركة الأولى كانت في كأس العالم 2013 في الإمارات العربية المتحدة، وتأهلت بصفتها متصدرة المجموعة الثالثة أيضا برصيد 7 نقاط جمعتها من انتصارين، الأول على منتخب كرواتيا بنتيجة 3 – 1 في الجولة الأولى، والثاني على بنما بنتيجة 4 – 2 في الجولة الثالثة، وتعادل واحد كان سلبيا مع منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية.

وفي دور ثمن النهائي سوف تواجه منتخب إيران.

مالي

حلت وصيفة في المجموعة بـ6 نقاط حصدتها من انتصارين على كل من أوزبكستان بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الأولى، ومنتخب كندا بنتيجة 5 – 1 في الجولة الثالثة في حين تلقت هزيمة واحدة على يد منتخب إسبانيا بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثانية.

هذه هي المرة الخامسة من إجمالي 6 مشاركات تتمكن من تخطى دور المجموعات، فالمرة الأولى كانت في كأس العالم 1997 في مصر، وهي كانت المشاركة الأولى لها، وحلت في المرتبة الثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جنتها من انتصارين على كل من منتخب نيوزيلندا بنتيجة كبيرة رباعية نظيفة في الجولة الأولى، ومنتخب المكسيك بنتيجة 3 – 1 في الجولة الثالثة بينما تعرضت لخسارة واحدة أمام إسبانيا بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثانية.

المرة الثانية كانت في كأس العالم 2001 في ترينيداد، وتوباجو، واحتلت أيضا المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ6 نقاط جمعتها من انتصارين في الجولتين الثانية والثالثة على إيران بنتيجة هدف نظيف، ومنتخب كوستاريكا بنتيجة هدفين دون رد على الترتيب فيما تلقت هزيمة وحيدة في الجولة الأولى على يد باراجواي بنتيجة 1 – 2.

المرة الثالثة كانت في كأس العالم 2015 في تشيلي، واحتلت مقدمة المجموعة الرابعة بـرصيد 7 نقاط حصدتها من انتصارين في الجولتين الثانية، والثالثة على الإكوادور بنتيجة 2 – 1، والهندوراس بـ3 أهداف دون مقابل على التوالي، وفي الجولة الأولى تعادل وحيد دون أهداف مع منتخب بلجيكا.

المرة الرابعة كانت في كأس العالم 2017 في الهند حلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ6 نقاط جنتها من انتصارين على منتخبي تركيا بنتيجة ثلاثية نظيفة، ونيوزيلندا بنتيجة 3–1 في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب في حين تعرضت لخسارة واحدة أمام باراجواي بنتيجة 2 – 3 في الجولة الأولى.

وفي دور الـ16 سوف تواجه المكسيك.

السنغال

حلت في المرتبة الثانية في المجموعة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين في الجولتين الأولى، والثانية على منتخبي الأرجنتين بنتيجة 2 – 1، وبولندا بنتيجة 4 – 1 على التوالي بينما في الجولة الثالثة تلقت هزيمة واحدة على يد منتخب اليابان بنتيجة هدفين دون رد.

هذه هى المشاركة الثانية، والثانية التي تنجح فيها في الصعود إلى دور ثمن النهائي، فالمشاركة الأولى كانت في كأس العالم 2019 في البرازيل حيت احتلت المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ6 نقاط حصدتها من انتصارين في الجولتين الأولى، والثانية على منتخبي أمريكا بنتيجة كبيرة 4 – 1، وهولندا بنتيجة 3–1 على الترتيب فيما في الجولة الثالثة تعرضت لخسارة واحدة أمام اليابان بنتيجة هدف دون مقابل.

وفي دور ثمن النهائي سوف تصطدم بفرنسا هي المواجهة الأصعب لمنتخب إفريقي.