الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجزائر يخطف "فوزًا ثمينًا" من موزمبيق فى تصفيات مونديال 2026

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

حقق المنتخب الجزائري، فوزًا غاليًا بتغلبه على مضيفه منتخب موزمبيق، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (ستاديو دو زامبيو)، بالعاصمة مابوتو، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر لها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتصدر منتخب "محاربي الصحراء"، المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط، انتظارا لما ستسفر عنه بقية المباريات.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح فراس شايبي، التسجيل في الدقيقة 69، قبل أن يضيف رامز زروقي، الهدف الثاني في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب بوتسوانا، نظيره منتخب غينيا، في الثالثة من عصر يوم الثلاثاء، بينما سيحل أوغندا، ضيفًا على الصومال في الملعب البلدي ببركان في المغرب، في اليوم ذاته. 

المنتخب الجزائري موزمبيق غينيا الجزائر التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 فراس شايبي

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