موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره منتخب سيراليون، على استاد "مجمع كاتيون دو الرياضي" في ليبيريا، وذلك بناءً على رغبة الجانب السيراليوني، الذي رفض دعوة مصر لإقامة المباراة في القاهرة؛ بسبب الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الملاعب التي تستضيف تصفيات المونديال، والتي لا تنطبق على ملاعب سيراليون.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026

ستُذاع مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

ويسعى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا ساحقًا على جيبوتي في الجولة الافتتاحية بسداسية نظيفة.

ورغم الفوز الكبير، فإن فيتوريا كان حذرًا للغاية خلال الساعات الماضية، تفاديًا لأي مفاجآت قد تحدث خلال مباراة اليوم، التي يحتاج منها الفوز والعودة بالثلاث نقاط بصرف النظر عن الأداء.

في المقابل، يرغب منتخب سيراليون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل زيادة فرصه في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو، جيبوتي، سيراليون، إثيوبيا وغينيا.