السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر فيتوريا وزيزو: سيراليون خصم صعب.. والجيل الحالى يريد الفوز لا غير

فيتوريا
فيتوريا

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، صعوبة المواجهة التي تجمع الفراعنة مع نظيره سيراليون غدًا في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي للقاء: "مباراتنا مع سيراليون صعبة وستكون مختلفة عن مواجهة جيبوتي الماضية، منتخب سيراليون منظم وهدفنا تحقيق الفوز ليس فقط أمامهم ولكن أمام أي خصم".

وعلق فيتوريا على استبعاد الثلاثي طارق حامد، إمام عاشور وحسين الشحات: "أوضحت وجهة نظري وأصدر الاتحاد المصري بيانًا، ونفكر في مباراة الغد ولا نفكر في أي شيء آخر سوى الفوز".

وعن جاهزية لاعبيه للقاء الغد: "جميع اللاعبين جاهزون، ولا توجد إصابات وكان لدينا تدريب وحاليًا يوجد راحة".
 بينما قال أحمد سيد "زيزو" لاعب المنتخب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مستعدون بشكل جيد لمواجهة سيراليون، وبإذن الله سنحقق نتيجة إيجابية في المباراة ونكرر الفوز".

وأضاف زيزو: "الجيل الحالي من اللاعبين لديهم روح الفوز باستمرار وهدفنا جميعًا هو التأهل للمونديال".

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون بتصفيات مونديال 2026

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني الأول ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب سيراليون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاث دول مختلفة، وهي (كندا والمكسيك والولايات المتحدة).

المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر، قد حقق فوزًا ساحقًا على نظيره جيبوتي، بسداسية نظيفة، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وافتتح سداسية الفراعنة محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول، مسجلًا أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في الدقائق 17 و22 من ضربة جزاء، و48 و69.

وسجل مصطفى محمد خامس أهداف الفراعنة، في الدقيقة الـ73، بينما كان مسك ختام المهرجان من نصيب محمود تريزيجيه، في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتربع المنتخب الوطني الأول، على قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

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