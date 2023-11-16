المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بتحقيق فوز كبير على جيبوتي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة.

سجل خماسية الفراعنة محمد صلاح "سوبر هاتريك" في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد هدفًا في الدقيقة 73، وتريزيجيه في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته التي تضم أيضًا منتخبات إثيوبيا وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، برصيد 3 نقاط.

ويسافر منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر.

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أحداث الشوط الأول

منتخب مصر بدأ المباراة بقوة منذ الثواني الأولى، وسدد عمر مرموش كرة قوية في الدقيقة الأولى بعد توغل من الجهة اليسرى مرت بعيدة.

وفي الدقيقة الرابعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى محمد النني الذي سدد الكرة أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأضاع مصطفى محمد فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق جيبوتي.

واستمرت محاولات منتخب مصر الذي سيطر على مجريات الأمور من أجل تسجيل هدف التقدم.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 22 من ركلة جزاء حصل عليها عمر كمال عبد الواحد بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد صلاح ركلة الجزاء بنجاح بعد أن وضع الكرة في منتصف المرمى.

في الدقيقة 27 تسلل على مصطفى محمد نتيجة لتمركز خاطىء خلف دفاع الفريق المنافس.

في الدقيقة 33 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد النني لكنها مرت أعلى العارضة.

وأضاع محمد صلاح فرصة تسجيل الهاتريك في الدقيقة 44 بعد تمريرة طولية من أحمد فتوح قابلها صلاح بتسديدة قوية بقدمه اليسرى إلا أن الحارس أبعدها إلى ركلة ركنية.

أحداث الشوط الثاني

منتخب مصر بدأ الشوط الثاني مثلما استهل اللقاء الأول، ونجح في إحراز الهدف الثالث بعد تمريرات قصيرة رائعة بين لاعبي منتخب مصر ليمرر أحمد فتوح كرة من يسار منطقة الجزاء ليسدد صلاح الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 50، مصطفى محمد يهدر انفراد تام لصالح منتخب مصر بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وأضاع محمد صلاح فرصة هدف مؤكد فغي الدقيقة 53 بعد خطأ من دفاع جيبوتي قبل أن تصل الكرة إلى صلاح بعد تمريرة من النني لينفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وسدد مصطفى محمد في الدقيقة 56 من داخل منطقة الجزاء لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر.

في الدقيقة 57 تبادل كرة رائعة بين محمد صلاح وزيزو ليسدد الأخير كرة قوية تصدى لها حارس مرمى جيبوتي بنجاح.

فيتوريا أجرى عدة تبديلات بنزول تريزيجيه وحمدي فتحي بدلا من أحمد سيد زيزو ومروان عطية.

وفي الدقيقة 69 جاء الهدف الرابع للفراعنة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك.

وسجل مصطفى محمد الهدف الخامس للفراعنة في الدقيقة 73 بعد تمريرة من عمر كمال إلى تريزيجيه الذي راوغ الدفاع وسدد كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى مصطفى محمد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وأحرز تريزيجيه الهدف السادس للفراعنة في الدقيقة 89 بعدما استلم كرة طولية قبل أن يراوغ دفاع جيبوتي ويسدد الكرة بيسراه أرضية زاحفة على يسار الحارس.