ليلة مو.. صلاح يسجل أول سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر

استطاع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي أن يسجل الهدف الرابع للفراعنة والهدف الشخصي الرابع في شباك جيبوتي.

ويتقدم منتخب مصر على جيبوتي بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026.

جاء الهدف في الدقيقة 69 بعد تمريرة رائعة من أحمد فتوح قبل أن يستلم صلاح الكرة ويسددها بقدمه اليسرى في المرمى.

وسجل صلاح أهداف الفراعنة في الدقائق 17 و22 و48 و69 ليحرز أول سوبر هاتريك له بقميص منتخب مصر.

ورفع "مو" أهدافه الدولية بقميص الفراعنة إلى 53 هدفًا ويصبح هو هداف الفريق الوطني في تصفيات كاس العالم برصيد 15 هدفا.

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أحداث الشوط الأول

منتخب مصر بدأ المباراة بقوة منذ الثواني الأولى، وسدد عمر مرموش كرة قوية في الدقيقة الأولى بعد توغل من الجهة اليسرى مرت بعيدة.

وفي الدقيقة الرابعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى محمد النني الذي سدد الكرة أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأضاع مصطفى محمد فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق جيبوتي.

واستمرت محاولات منتخب مصر الذي سيطر على مجريات الأمور من أجل تسجيل هدف التقدم.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 22 من ركلة جزاء حصل عليها عمر كمال عبد الواحد بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد صلاح ركلة الجزاء بنجاح بعد أن وضع الكرة في منتصف المرمى.

في الدقيقة 27 تسلل على مصطفى محمد نتيجة لتمركز خاطىء خلف دفاع الفريق المنافس.

في الدقيقة 33 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد النني لكنها مرت أعلى العارضة.

وأضاع محمد صلاح فرصة تسجيل الهاتريك في الدقيقة 44 بعد تمريرة طولية من أحمد فتوح قابلها صلاح بتسديدة قوية بقدمه اليسرى إلا أن الحارس أبعدها إلى ركلة ركنية.

أحداث الشوط الثاني

سجل محمد صلاح هدفا لصالح منتخب مصر في الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من فتوح من الجبهة اليسرى قبل أن يضع الكرة بسهولة في الشباك.

وأضاع منتخب مصر عدة فرصة مؤكدة من محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد الذي حرمه القائم من التسجيل.

وجاء الهدف الرابع للفراعنة ومحمد صلاح في الدقيقة 69 من تسديدة بقدمه اليسرى على يسار الحارس.