هاتريك جيبوتي.. صلاح يسجل 3 أرقام مميزة مع منتخب مصر

تمكن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من تسجيل 3 أرقام مميزة بعد إحرازه ثالثه أهدافه "هاتريك" في شباك جيبوتي خلال أحداث اللقاء المقام بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل محمد 3 أهداف في الدقائق 17 و22 و48 من عمر المباراة.

ورفع صلاح عدد أهدافه الدولية إلى 52 هدفًا ليقلص الفارق بينه وبين حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر إلى 16 هدفًا فقط، حيث سجل "العميد" 68 هدفًا.

لم يكتف نجم ليفربول الإنجليزي بذلك، بل تساوى مع محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق برصيد 14 هدفًا كأكثر لاعبين سجلا للفراعنة في تصفيات المونديال.

صلاح نجح في إحراز ثاني هاتريك له في تاريخه مع منتخب مصر بعد تسجيله 3 أهداف في انتصار منتخب مصر على زيمباوي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت يوم 9 يونيو 2013 ضمن تصفيات مونديال 2014.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، مع جيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون.

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أحداث الشوط الأول

منتخب مصر بدأ المباراة بقوة منذ الثواني الأولى، وسدد عمر مرموش كرة قوية في الدقيقة الأولى بعد توغل من الجهة اليسرى مرت بعيدة.

وفي الدقيقة الرابعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى محمد النني الذي سدد الكرة أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأضاع مصطفى محمد فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق جيبوتي.

واستمرت محاولات منتخب مصر الذي سيطر على مجريات الأمور من أجل تسجيل هدف التقدم.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 22 من ركلة جزاء حصل عليها عمر كمال عبد الواحد بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد صلاح ركلة الجزاء بنجاح بعد أن وضع الكرة في منتصف المرمى.

في الدقيقة 27 تسلل على مصطفى محمد نتيجة لتمركز خاطىء خلف دفاع الفريق المنافس.

في الدقيقة 33 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد النني لكنها مرت أعلى العارضة.

أضاع صلاح فرصة تسجيل الهاتريك في الدقيقة 44 بعد تمريرة طولية من أحمد فتوح قابلها صلاح بتسديدة قوية بقدمه اليسرى إلا أن الحارس أبعدها إلى ركلة ركنية.