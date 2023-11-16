مونديال 2026.. منتخب مصر يتقدم على جيبوتى بهدفين فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وجيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد.

سجل محمد صلاح هدفي منتخب مصر في الدقيقتين 17 و22.

اقرأ أيضا.. مونديال 2026: صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف في شباك جيبوتي



أحداث الشوط الأول

منتخب مصر بدأ المباراة بقوة منذ الثواني الأولى، وسدد عمر مرموش كرة قوية في الدقيقة الأولى بعد توغل من الجهة اليسرى مرت بعيدة.

وفي الدقيقة الرابعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى محمد النني الذي سدد الكرة، أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأضاع مصطفى محمد فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق جيبوتي.

واستمرت محاولات منتخب مصر، الذي سيطر على مجريات الأمور من أجل تسجيل هدف التقدم.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر؛ لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 22 من ركلة جزاء حصل عليها عمر كمال عبدالواحد، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، وسدد محمد صلاح ركلة الجزاء بنجاح بعد أن وضع الكرة في منتصف المرمى.

في الدقيقة 27 تسلل على مصطفى محمد نتيجة؛ لتمركز خاطئ خلف دفاع الفريق المنافس.

في الدقيقة 33 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد النني، لكنها مرت أعلى العارضة.

وأضاع محمد صلاح فرصة تسجيل الهاتريك في الدقيقة 44 بعد تمريرة طولية من أحمد فتوح قابلها صلاح بتسديدة قوية بقدمه اليسرى، إلا أن الحارس أبعدها إلى ركلة ركنية.



ويخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد سامي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

وسط الملعب: مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمد حمدي، علي جبر، محمد هاني، محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسين الشحات".