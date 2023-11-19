دوري المحترفين.. بتروجت يدافع عن الصدارة أمام السكة الحديد

تبدأ اليوم مواجهات الأسبوع التاسع في مسابقة دوري المحترفين، بمباراة قوية بين بتروجت والسكة الحديد في الثانية والنصف عصرا بملعب بتروسبورت.

المباراة مهمة للفريقين حيث يسعى بتروجت للمحافظة على الصدارة، بينما يسعى السكة الحديد للفوز والاقتراب من القمة .

بتروجت يدافع عن القمة

بتروجت بقيادة السيد عيد يتصدر دوري المحترفين برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وهزيمتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وبدأ الفريق الدوري بشكل جيد وحقق 3 انتصارات متتالية على أسوان والقناة وبترول أسيوط.

ثم تراجعت النتائج وجمع بتروجت 7 نقاط من آخر 5 مباريات وتعرض خلالها لهزيمتين أمام لافيينا وراية وتعادل في مباراته الأخيرة مع وادي دجلة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19 والاحتفاظ بالقمة.

في المقابل يحتل فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل 7 أهداف ودخل مرماه 6 أهداف .

وحقق السكة الحديد فوزه الأول على المقاصة في الأسبوع الثاني وبعدها خاض 6 مباريات لم يحقق خلالها سوى فوزا واحدا وخسر مرة واحدة، وتعادل في أربع مباريات كان آخرها مع بروكسي في الجولة الماضية ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 14، وتقليص الفارق مع بتروجت إلى نقطتين في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع التاسع.

رئيس نادي السكة يحفز لاعبيه

وحرص الدكتور محمد حسين رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين لحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة وأعرب رئيس النادي عن عدم رضاه عن نتائج الفريق في دوري المحترفين وطالب الجميع بالاستمرار في العمل الجاد واللعب بروح الفريق لتحسين النتائج والتقدم في جدول المسابقة.

وشدد الدكتور محمد حسين على أن الآمال المعقودة على الفريق كبيرة وأن مجلس الإدارة ينتظر منهم الكثير في ظل الاستقرار الذي يشهده النادي والعمل الدائم على تلبية طلباتهم خاصةً مع الاهتمام الشديد الذي يوليه الفريق كامل الوزير وزير النقل بالنادي وكافة أنشطته الرياضية وخدماته.

يدير المباراة أحمد العباسي ويساعده عبد العزيز محسن وعلي علاء طلبة ومعهم عمرو عابدين حكما رابعا