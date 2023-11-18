أهمها غزل المحلة ولافيينا .. مواعيد مباريات الأسبوع التاسع لدوري المحترفين

تقام مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين على مدى ثلاثة أيام وستكون البداية غدا " الأحد " بمباراتى بتروجت مع السكة الحديد وغزل المحلة مع لافيينا .

قمة غزل المحلة ولافيينا

مباراة غزل المحلة ولافيينا ستكون جديرة بالمشاهدة نظرا لأنها الأولى لحسام عبد العال المدير الفني لغزل المحلة الذي تولى المسئولية خلفا لخالد عيد وأيضا نظرا لتقارب النقاط بين الفريقين حيث يملك لافيينا 15 نقطة مقابل 14 نقطة لغزل المحلة .

مباراتا حرس الحدود مع المقاصة ووادي دجلة مع النجوم قد تبدوان في منتهى السهولة للحدود ودجلة اللذين ينافسان على قمة جدول دوري المحترفين ولكل منهما 14 نقطة كما أنهما يريدان المحافظة على سجلهما خاليا من الهزائم .

ستكون مباراة مكادي والقناة من أقوى مباريات الأسبوع التاسع لدوري المحترفين لأنها مباراة تصحيح الأوضاع للفريقين بعد نال مكادي هزيمته الأولى هذا الموسم أمام أسوان وتعادل القناة بملعبه مع حرس الحدود ويسعى للفوز لعدم الابتعاد عن سباق القمة .

ويخوض الجمهورية شبين مواجهة صعبة أمام راية خاصة أن الفريق بدون مدرب بعد رحيل عصام شعبان وهو مايسعى فريق راية لاستغلاتله والحصول على النقاط الثلاث والوصول للنقطة 13 والاقتراب من سباق القمة .

فريق لافيينا

مواعيد مباريات الأسبوع التاسع لدوري المحترفين

الأحد 19 نوفمبر

بتروجت × السكة الحديد الساعة 2.30 عصرا

غزل المحلة × لافيينا الخامسة مساء

الإثنين 20 نوفمبر

أسوان × أبوقير للأسمدة الساعة 2.30 عصرا

حرس الحدود × المقاصة الساعة 2.30 عصرا

بروكسي × النصر للتعدين الساعة 2.30 عصرا

الثلاثاء 21 نوفمبر

الجمهورية شبين × راية الساعة 2.30 عصرا

دكرنس × طنطا الساعة 2.30 عصرا

النجوم × وادي دجلة الساعة 2.30 عصرا

الاتصالات × بترول أسيوط الساعة 2.30 عصرا

مكادي × القناة الخاسة مساء.