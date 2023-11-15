نانا أنتوي يواصل الصدارة.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع الثامن

احتفظ الغاني نانا أنتوى مهاجم فريق طنطا بصدارة هدافي دوري المحترفين بعد انتهاءالأسبوع الثامن برصيد ستة أهداف بفارق هدف عن حسام بركات مهاجم بروكسي وبفارق هدفين عن مصطفى سلطان وإسماعيل بامبا لاعبي بتروجيت وحازم أبو سنة مهاجم لافيينا .

ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع الثامن

1.الغاني نانا أنتوي مهاجم طنطا برصيد ستة أهداف.

2.حسام بركات مهاجم بروكسي برصيد خمسة أهداف.

3.مصطفى سلطان وإسماعيل بامبا " بتروجت " وحازم أبوسنة " لافيينا " ولكل منهم أربعة أهداف.

4.محمود ممدوح " حرس الحدود " وعبد الرحمن بودي " الاتصالات " ولكل منهما ثلاثة أهداف.

5.الموريتاني أحمد سالم وعمر عبد الشافي عسلية " لافيينا"ولكل منهما ثلاثة أهداف.

6. محمد عاطف " طنطا " وأكرم عبد ربه " القناة " ولكل منهما ثلاثة أهداف.

7.أحمد رأفت " مصر المقاصة " وناصر الفار " مكادي " ولكل منهما ثلاثة أهداف.

8.أحمد حسني ومعتز إبراهيم " دكرنس "ولكل منهما ثلاثة أهداف.

9.عمار شرف الدين " بروكسي "وأبوبكر سيلا وعمرو جمعة " راية " ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10.محمد عبد العاطي " وادي دجلة " برصيد ثلاثة أهداف.

وسجل هدفين كل من حسام عرفات ومحمد مرسي " أسوان " وإبراهيم القاضي " حرس الحدود " ورجب مارو وخالد الاخميمي " غزل المحلة " وأنيكور أوين " لافيينا " ومحمد تامر شرقية ومحمد جمال بيبو وسايكو كونتيه " القناة "ومحمود أجوجو وأحمد عصام وإبراهيم جلال " أبوقير للأسمدة " وأحمد خالد " بترول أسيوط " وأحمد الجوهري " النصر للتعدين " ويحيى زكريا وعبد الرحمن الزين " المقاصة " ويوسف أويا ومحمود دياسطي " وادي دجلة " وأحمد أيمن " النجوم " ومحمود السيد وعبد الله وحيد " مكادي " وطه نادي " راية " ومحمد بهاء " الاتصالات " وأحمد ربيع ومحمد عصام " السكة الحديد" .