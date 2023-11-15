الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ارتفاع معدل التهديف الأبرز.. أهم ظواهر الأسبوع الثامن من دوري المحترفين

بتروجت تعادل مع دجلة
بتروجت تعادل مع دجلة

كان ارتفاع معدل التهديف وفشل أندية القمة في تحقيق الفوز، أهم ظواهر مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري المحترفين، التي انتهت خمس مباريات منها بالفوز وخمس مباريات بالتعادل وهو أكبر عدد من المواجهات ينتهي بالتعادل في أسبوع واحد منذ بداية الدوري.

مباريات الأسبوع الثامن لدوري المحترفين شهدت تسجيل 29 هدفا وهو أكبرعدد من الأهداف يتم تسجيله في اسبوع واحد بعد الأسبوع السابع الذي شهد تسجيل 28 هدفا.

أندية القمة تفشل في الفوز 

من الظواهر الواضحة في الأسبوع الثامن لدوري المحترفين فشل الكبارفي تحقيق الفوز، حيث فشلت الفرق التي تحتل المراكز السبعة الأولى في تحقيق الانتصار وتعادل وادي دجلة مع بتروجت 1-1 والقناة مع الاتصالات 2-2 وبنفس النتيجة تعادل لافيينا مع حرس الحدود بينما خسر غزل المحلة أمام بترول أسيوط بهدف دون رد .

فريق لافيينا 

كان فريقا أبوقير للأسمدة وطنطا أكبر المستفيدين من الأسبوع الثامن، بعدما حقق أبوقير للأسمدة أكبر فوز منذ بداية دوري المحترفين وسحق النصر للتعدين بخمسة أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى 13 نقطة وقلص الفارق مع بتروجت المتصدر إلى ثلاث نقاط كما فاز طنطا على النجوم 2-1 ورفع رصيده إلى 11 نقطة وانضم لسباق الكبار.

المقاصة يحقق فوزه الأول 

الأسبوع الثامن لدوري المحترفين شهد نجاح فريق المقاصة في تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم وهزم الجمهورية شبين بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويترك المركز الأخير لفريق النصر للتعدين.

ترتيب فرق دوري المحترفين بعد الأسبوع الثامن 

رغم تعادله مع وادي دجلة احتفظ بتروجت بصدارة جدول دور ي المحترفين بعد انتهاء الأسبوع الثامن بفارق نقطة واحدة عن فريق لافيينا ونقطتين عن وادي دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة وبفارق ثلاث نقاط عن أبوقير للأسمدة وفيما يلي ترتيب فرق دوري المحترفين بعد انتهاء الأسبوع الثامن ..

1.بتروجت   16 نقطة

2.لافيينا    15 نقطة

3.وادي دجلة    14 نقطة

4.حرس الحدود   14 نقطة 

5.غزل المحلة    14 نقطة 

6.أبوقير للأسمدة    13 نقطة

7.القناة    12 نقطة 

8.بترول أسيوط   12 نقطة

9.الاتصالات      11 نقطة

10.طنطا    11 نقطة

11.السكة الحديد   11 نقطة

12. دكرنس    11 نقطة

13.راية   10 نقاط

14.أسوان   10 نقاط

15.مكادي   9 نقاط

16.بروكسي     9 نقاط 

17.المقاصة   6 نقاط

18.النجوم   6 نقاط

19.الجمهورية شبين    5 نقاط

20.النصر للتعدين    4 نقاط.

دوري المحترفين بتروجت فريق لافيينا غزل المحله وادي دجلة

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