الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السيد عيد: دوري المحترفين صعب والفوز على طنطا كان مهما لبتروجت

السيد عيد المدير
السيد عيد المدير الفني لبتروجت

أعرب السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت عن سعادته بالفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف وعودة الفريق لتصدر جدول دوري المحترفين برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة ولافيينا وبفارق نقطتين عن وادي دجلة  وحرس الحدود.

وأكد السيد عيد أن مباراة طنطا كانت مهمة للفريق البترولي بعد الهزيمة أمام راية في الجولة السادسة لذلك كان هناك تركيز كبير خلال التدريبات خاصة أن طنطا قادم من فوز كبير على بروكسي بأربعة أهداف نظيفة.

وأشاد السيد عيد بأداء لاعبي بتروجت خاصة في الشوط الأول مؤكدا أن الهدف المبكر الذي سجله طنطا في الدقيقة السادسة لم ينل من عزيمتهم ونجحوا في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول وبرر تراجع الأدء خلال الشوط الثاني بالتوتر الذي أصاب اللاعبين نتيجة استمرار التعادل .

وأشار المديرالفني لبتروجت إلى أن التوفيق حالف فريقه مرتين خلال المباراة الأولى عندما أهدر ميدو جمال لاعب طنطا ركلة جزاء في الدقيقة 65 والثانية عندما ارتكب مدافع طنطا خطأ استغله إسماعيل بامبا وسجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الجهاز الفني لبتروجت

وشدد السيد عيد على أن دوري المحترفين صعب جدا لأن الفرق العشرة التي ستتأهل للعب على الصعود للدوري الممتاز ستصعد بنفس النقاط التي حصل عليها كل فريق في الدور الأول خلال 19 مباراة وبالتالي كل مباراة لها أهمية كبيرة في سباق المنافسة.

وحول المواجهة المقبلة أمام وادي دجلة في الأسبوع الثامن لدوري المحترفين أكد السيد عيد أن كل المباريات صعبة وتزداد صعوبة مواجهة وادي دجلة لأنها أمام منافس مباشر على الصدارة ويملك 13 نقطة كما أنه واحد من ثلاثة فرق لم تتعرض للهزيمة خلال الجولات السبع الأولى ومعه حرس الحدود ومكادي.  

دوري المحترفين بتروجت السيد عيد طنطا وادي دجلة

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