دوري المحترفين ..غزل المحلة يهزم القناة 2-1 ووادي دجلة يفوز على بروكسي

استعاد غزل المحلة نغمة الانتصارات وهزم القناة 2-1 في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة في الأسبوع السابع لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد القناة عند 11 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف سجله عمرو مصطفى في الدقيقة 45عندما تصدى محمود غالي لركلة حرة ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء هيأها عمرو الجزار برأسه لعمرو مصطفى الذي سددها داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لغزل المحلة .

تغييرات هجومية للقناة

في بداية الشوط الثاني دفع سامر عبد الرحمن المدير الفني للقناة بمحمد رضا بدلا من الرواندي كيدي ناسان وفي الدقيقة 54 سدد محمود عبد الحكيم كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

دفع خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة بالنيجيري تشارلز باسي بدلا من رجب مارو وأنقذ محمد علاء حارس القناة مرماه من هدف مؤكد عندما مرر عبده يحيى كرة عرضية سددها محمد جابر من لمسة واحدة وتصدى لها محمد علاء.

في الدقيقة 61 دفع سامر عبد الرحمن بأحمد عبد الرازق وسايكو كوناتيه بدلا من محمود حرشة ومحمود عبد الحكيم وتألق محمد علاء في التصدي لتسديدة عبده يحيى .

في الدقيقة 65 دفع خالد عيد بمحمد أبوالحمد بدلا من عمرو مصطفى المصاب ومرر محمد رضا الكرة داخل منطقة الجزاء لعلاء البدري الذي سددها قوية أبعدها عمرو شعبان حارس غزل المحلة إلى ركنية .

في الدقيقة 75 دفع سامر عبد الرحمن بمحمد جمال بيبو بدلا من أكرم عبد ربه لتنشيط الهجوم ومر أسامة الليبي كرة عرضية أخطأها عمرو شعبان ووصلت إلى أحمد عبد الرازق الذي سددها بجوار القائم.

في الدقيقة 84 تلقى هشام رأفت كرة عرضية من ركلة ركنية وسددها برأسه على يسار عمرو شعبان مسجلا هدف التعادل للقناة وبعدها بدقيقة مرر كرة عرضية سددها عبده يحيى برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لغزل المحلة .

احتسب الحكم محمد عبد العزيز ست دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الثالثة منها أهدر البديل عبد الله بيكا فرصة تسجيل الهدف الثالث لغزل المحلة لتنتهي المباراة بفوز غزل المحلة 2-1 .

فريق وادي دجلة

النجوم يتعادل مع راية

وفي ملعب بروكسي فاز وادي دجلة على بروكسي 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم مبروك نبيل ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 13 نقطة ويتوقف رصيد بروكسي عند 8 نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدفين سجلهما محمد عبد العاطي في الدقيقتين 22 والأولى من الوقت بدل الضائع .وفي الشوط الثاني سجل عمار شرف الدين هدف بروكسي الوحيد في الدقيقة 70 .

وفي ملعب نادي السلمانية تعادل النجوم مع راية بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد الشناوي ليرتفع رصيد راية إلى 9 نقاط ورصيد النجوم إلى ست نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما وتقدم النجوم بهدف مبكر وتعادل أبوبكر سيلا لراية في الدقيقة 38 .