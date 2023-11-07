الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بروكسي يواجه القناة وبتروجت يستضيف طنطا في ختام الأسبوع السابع لدوري المحترفين

طنطا فاز في الجولة
طنطا فاز في الجولة الماضية على بر وكسي

يستضيف بروكسي فريق وادي دجلة في الثانية والنصف عصر اليوم ويحل طنطا ضيفا على فريق بتروجت في ختام مواجهات الأسبوع السابع لمسابقة دوري المحترفين.

بروكسي يصطدم بوادي دجلة

يحل وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش ضيفا على فريق بر وكسي بقيادة محمد حامد في واحدة من المباريات القوية في الأسبوع السابع لدوري المحترفين.

فريق بروكسي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وجمع ثلاث نقاط م أخر مباراتين بالفوز على راية والهزيمة أمام طنطا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 11 والاقتراب من سباق القمة.

في المقابل يحتل وادي دجلة المركز السادس برصيد 10 نقاط من انتصارين وأربعة تعادلات وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف وجمع أربع نقاط من أخر مباراتين بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع السكة الحديد ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13 والاقتراب من الصدارة.

يدير المباراة مبروك نبيل ويساعده أحمد كمال ومحمد أبورحاب ومعهم محمد محمود عبد الله حكما رابعا.

وادي دجلة فاز في أخر مبارياته على التعدين

مواجهة قوية بين بتروجت طنطا 

وفي الخامسة مساء يشهد ملعب بتروسبورت مواجهة قوية بين بتروجت الجريح بقيادة السيد عيد وطنطا المنتشي بفوزه الكبير على بروكسي بقيادة عمرو انور.

فريق بتروجت يتواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وهزيمتين وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وحمع ثلاث نقاط من أخر مباراتين بالفوز على المقاصة والخزيمة أمام راية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 15 والانفراد بالقمة.

على الجانب الأخر يحتل طنطا المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين وسجل 8 أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف وجمع ثلاث نقاط من أخر مباراتين بالفوز على بروكسي والهزيمة أام النصر للتعدين ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 11 نقطة.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد ربيع الشيخ ومصطفى الكومي والحسيني سمير ومحمد حموشة ومحمد حسام الشرخة وأحمد الشامي وأسامة النجار ونصر عبد الرازق وميدو جمال وحسام غالي وكريم أسامة وأحمد السيد وفارس طارق وشهاب فتحي وحسون محمد ومحمد عبد الرسول وموسى كوناتيه وإبراهيم جمال ومحمد رمضان وطاهر رمضان ومحمد عاطف ونانا أنتوي.

يدير المباراة جلال أحمد ويساعده أحمد طارق منير وهشام صبري ومعهم عمرو عبد الفتاح محمود حكما رابعا.

دوري المحترفين بروكسي وادي دجلة بتروجت طنطا

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