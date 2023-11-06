دوري المحترفين.. حرس الحدود يهزم بترول أسيوط 3-1 في مباراة تألق البدلاء الثلاثة

استعاد فريق حرس الحدود نغمة الانتصارات وحول تأخره أمام بترول أسيوط إلى الفوز 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع السابع لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع حرس الحدود إلى 13 نقطة ويتوقف رصيد بترول أسيوط عند تسع نقاط.

الشوط الأول كان جيدا من الفريقين مع تفوق لحرس الحدود التي اتيحت له ثلاث فرص مقابل فرصة واحدة لبترول أسيوط .

في الدقيقة السادسة مرر إيمانويل ديفيد الكرة لحامد الجابري داخل منطقة الجزاء سددها بجوار القائم الأيسر وفي الدقيقة الثامنة سدد إسلام سمير كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس إسلام أحمد إلى ركنية .

في الدقيقة 30 تصدى أحمد شديد قناوي لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة من فوق الحائط البشري وأبعدها حارس بترول أسيوط براعة إلى ركلة ركنية .

الفرصة الوحيدة لبترول أسيوط كانت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أبعدها عبد الله محمود وكادت تسكن الشباك لكنها مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

بترول أسيوط يتقدم بهدف

في بداية الشوط الثاني دفع محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود بمحمد النجيلي ومحمود ممدوح بدلا من إيمانويل ديفيد وجلال الشرقاوي وفي الدقيقة 50 تلقى محمود مقلد الكرة داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه وسددها في الزاوية اليمنى مسجلا هدف التقدم لبترول أسيوط .

بعد الهدف دفع محمد مكي بحمود أبوجودة بدلا من يحيى حامد وفي الدقيقة 55 مرر عبد الرؤوف زيكو كرة عرضية سددها محمد النجيلي برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التعادل لحرس الحدود .

ريمونتادا رائعة لحرس الحدود

في الدقيقة 65 تلقى محمود أبوجودة كرة داخل منطقة الجزاء وتعرض للعرقلة من محمود سمكة واحتسب الحكم هيثم عثمان ركلة جزاء تصدى لها محمد أبوجودة وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لحرس الحدود .

في الدقيقة 70 تلقى محمود مقلد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه فوق العارضة وبعدها تصدت العارضة للكرة التي سددها فهد جمعة من حارج منطقة الجزاء .

في الدقيقة 74 سجل محمود ممدوح هدفا عالميا عندما تلقى تمريرة أحمد شديد قناوي خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وراوغ مدافع وسدد الكرة في الزاوية اليسري البعيدة ليتقدم حرس الحدود 3-1 .

احتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع لاحت خلالها فرصة لفهد جمعة الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة لتنتهي المباراة بفوز حرس الحدود 3-1 .

كانت نتائج المباريات الخمس التي أقيمت عصر اليوم قد أسفرت عن فوز دكرنس على المقاصة 3-1 والسكة الحديد على النصر للتعدين 3-2 ومكادي على أبوقير للأسمدة 2-1 والاتصالات على أسوان بهدف دون رد وتعادل الجمهورية شبين مع لافيينا بدون أهداف .