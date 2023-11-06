الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. أبوقير للأسمدة فى مواجهة مكادى وحرس الحدود يستضيف بترول أسيوط

حرس الحدود تعادل
حرس الحدود تعادل في الجولة الماضية مع القناة

يستضيف مكادي فريق أبوقير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين، ويحل بترول أسيوط ضيفا على حرس الحدود في الخامسة مساء في الأسبوع السابع لمسابقة دوري المحترفين.

أبوقير للأسمدة يواجه ملك التعادلات 

في ملعب خيري بشارة بالجونة يحل أبوقير للأسمدة بقيادة أيمن المزين ضيفا على فريق مكادي بقيادة عثمان أحمد ويحتل أبوقير للأسمدة المركز السابع برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين وسجل ستة أهداف واهتزت شباكه ست مرات، وفاز في أخر مباراتين على الاتصالات والسكة الحديد ويسعى لمواصلة انتصاراته والاقتراب من القمة.

في المقابل يحتل فريق مكادي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط وهو الفريق الوحيد في دوري المحترفين الذي لم يحقق أى فوز ولم يتعرض للهزيمة وانتهت كل مبارياته بالتعادل، وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف ويسعى للخروج من دائرة التعادلات وتحقيق الفوز الأول.

يدير المباراة أحمد ناجي ويساعده محمود النحاس وسيد أبو خاطر ومعهم أحمد عبد السميع حكما رابعا.

فريق أبوقير للأسمدة

حرس الحدود يسعى للعودة للانتصارات

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية يحل بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود ضيفا على فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي في المباراة الوحيدة اليوم التي تقام في الخامسة مساء.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد عشر نقاط من انتصارين وأرعة تعادلا وسجل ستة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وتعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة ويسعى للعودة للانتصارات والاقتراب من الصدارة.

على الجانب الأخر يحتل بترول أسيوط المركز الثامن برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم وسجل ستة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف وفاز في أخر مبارياته على الجمهورية شبين بهدفين نظيفين ويسعى للعودة لنتيجة ايجابية للبقاء في النصف الأول من جدول دوري المحترفين.

يدير المباراة هيثم عثمان ويساعده عبد العزيز محسن وعماد فرج ومعهم محمد طارق عامر حكما رابعا.

دوري المحترفين حرس الحدود بترول أسيوط أبوقير للأسمدة فريق مكادي

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