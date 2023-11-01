الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سوبر هاتريك نانا أنتوى.. طنطا يهزم "بروكسي" برباعية نظيفة في دوري المحترفين

فرحة لاعبي طنطا بالفوز
فرحة لاعبي طنطا بالفوز

استعاد فريق طنطا نغمة الانتصارات وهزم بروكسي بأربعة أهداف نظيفة سجلها الغاني نانا أنتوى في المباراة التي أقيمت بملعب طنطا في ختام الأسبوع السادس لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد طنطا إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد بروكسي عند 8 نقاط.

كان طنطا الفريق الأخطر في الشوط الأول وأتيحت له عدة فرص أهدرها ميدو جمال وعبد الرحمن الدح وكريم أسامة مقابل فريصة واحدة لفريق بروكسي أهدارها عمار شرف الدين وشهد الشوط الأول تغييرا اضراريا لطنطا بنزول محمد مصطفى حموشة بدلا من عبد الرحمن الدح المصاب.

في بداية الشوط الثاني أجرى عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا التغيير الأول بنزول نانا أنتوي بدلا من كريم أسامة ونجح نانا أنتوى في تسجيل هدف التقدم لطنطا في الدقيقة 59 وهو هدف رائع بدأ بكرة عرضية من أسامة النجار أبعدها الدفاع ووصلت إلى ميدو جمال الذي لعب هات وخد مع حسون محمد وهيأ الكرة برأسه لنانا أنتوى الذي سددها برأسه داخل المرمى.

في الدقيقة 64 دفع محمد حامد بثلاثة محمد حبموزو حسام بركات وكمارا بدلا من أدهم حمادة وعمار شرف الدين و  هاجم بروكسي بغية إدراك هدف التعادل وسدد حسام بركات كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم. 

في الدقيقة 74 تلقى حسام بركات كرة أحمد فهمي العرضية وسددها برأسه بجوار القائم ودفع عمرو أنور بأحمد الشامي بدلا من ميدو جمال ودفع محمد حامد ببسام وليد بدلا من شاكر أشرف.

في الدقيقة 82 انطلق محمد عاطف في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية سددها نا أنتوى برأسه في الزاوية اليمنى البعيدة مسجلا هدف طنطا الثاني.

واحتسب الحكم مصطفى مدحت ست دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الأولى منها تلقى نانا أنتوى كرة طولية وانفرد بالحارس وسجل الهدف الثالث وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع مرر أسامة النجار كرة عرضية سددها نانا أنتى بر أسه داخل المرمى مسجلا الهدف الرابع.

دوري المحترفين طنطا بروكسي نانا أنتوي عمرو أنور

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