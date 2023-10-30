الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. بترول أـسيوط يهزم شبين ومكادي يتعادل مع الاتصالات

فريق بترول أسيوط
فريق بترول أسيوط

استعاد بترول أسيوط نغمة الانتصارات وهزم الجمهورية شبين  بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بملعب بترول أسيوط وأدارها الحكم محمد إبراهيم الدسوقي في الأسبوع السادس لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى تسع نقاط ويتوقف رصيد الجمهورية شبين عند أربع نقاط .

وانتهى الشوط الأول بتقدم بترول أسيوط بهدف سجله مصطفى صدفة في الدقيقة 21 وفي بداية الشوط الثاني أجرى عصام شعبان المدير الفني لفريق الجمهورية شبين تغريين بنزول مؤمن إبراهيم ومؤمن محسن بدلا من محمود صلاح وحسن بشندي.

دفع أحمد عبد المقصود المدير الفني لبترول أسيوط بأحمد أشرف وعبد الرحمن الخميسي بدلا من سعد جمال وعلي صبحي وتبادل الفر يقان الهجمات دون خطورة على المرميين  وفي الدقيقة 62 أهدر طلبة محمد فرصة التعادل للجمهورية شبين .

في الدقيقة 72.. مرر محمود عوكل كرة طولية خلف الدفاع أحسن أحمد العربي استقبالها وراوغ الحارس وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لبترول أسيوط .

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة، تعادل مكادي مع الاتصلات بهدف لكل منهما التي أدارها الحكم عبد الحميد ناصر ليرتفع رصيد الاتصالات إلى سبع نقاط ورصيد مكادي إلى ست نقاط  ..انتهى الشوط الأول بتقدم مكادي بهدف سجله ناصر الفار في الدقيقة الثالثة  وفي الشوط الثاني سجل محمد بهاء هدف التعادل للاتصالات في الدقيقة 53 .

وفي ملعب الأسيوطي سبورت، تعادل مصر المقاصة مع النجوم بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبد السميع ليرتفع رصيد النجوم إلى خمس نقاط ورصيد المقاصة إلى ثلاث نقاط وبقي بدون أى فوز .. جاء الهدفان في الشوط الأول وتقدم النجوم بهدف سجله أحمد أيمن من ركلة جزاء وتعادل المقاصة عن طريق يحيى زكريا من ركلة جزاء .

دوري المحترفين فريق بترول أسيوط فريق الجمهورية شبين فريق مكادي الاتصالات

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