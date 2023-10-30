الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بترول أسيوط يستضيف شبين والنجوم يواجه المقاصة فى دورى المحترفين

النجوم فاز في آخر
النجوم فاز في آخر مبارياته على لافيينا

تقام اليوم ثلاث مباريات في الأسبوع السادس من مسابقة دوري المحترفين، حيث يلتقي مكادي مع الاتصالات والمقاصة مع النجوم وبترول أسيوط مع الجمهورية شبين.

مكادي والخروج من دائرة التعادلات 

في ملعب خيري بشارة بالجونة يستضيف مكادي بقيادة عثمان أحمد فريق الاتصالات بقيادة جمعة مشهور في مباراة مهمة للفريقين.

فريق مكادي يحتل المركز الرابع عشربرصيد خمس نقاط من التعادل مع النجوم  بدون أهداف ومع دكرنس 2-2 ومع الجمهورية شبين وحرس الحدود وغزل المحلة بنتيجة واحدة 1-1، وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف ويسعى للخروج  من دائرة التعادلات وتحقيق فوزه الأول .

في المقابل يحتل فريق الاتصالات المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط من انتصارين على دكرنس 3-1 والجمهورية شبين برباعية نظيفة وثلاث هزائم متتالية أمام حرس الحدود بهدف دون رد وأمام غزل المحلة بهدفين نظيفين وأمام أبوقير للأسمدة 1-2، وسجل 8 أهداف ودخل مرماه ستة أهداف ويسعى لايقاف نزيف النقاط والعودة للانتصارات.

يدير المباراة عبد الحكيم ناصر ويساعده هشام صبري ومحمد صلاح مهران ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا.

بترول أسيوط والجمهورية شبين في مباراة الجريحين

ويحل الجمهورية شبين بقيادة عصام شعبان ضيفا على فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود في مباراة الجريحين بعد أن خسر الفريقان في الجولة الخامسة.

بترول أسيوط يحتل المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط من انتصارين على النصر للتعدين 3-1 وعلى النجوم بهدف دون رد وثلاث هزائم أمام بروكسي وبتروجت بنتيجة واحدة 1- صفر وأمام دكرنس بهدفين نظيفين ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة التاسعة.

ويحتل الجمهورية شبين المركز الثامن عشر برصيد أربع نقاط من الفوز على أسوان 2-1 والتعادل مع مكادي 1-1 والهزيمة أمام غزل المحلة والقناة بنتيجة واحدة صفر -1 وأمام الاتصالات بأربعة أهداف نظيفة ويسعى لإيقاف نزيف النقاط والعودة بنتيجة ايجابية.

يدير المباراة محمد إبراهيم الدسوقي ويساعده وليد جميد وأسامة هشام ومعهم محمد الشناوي حكما رابعا.

بترول أسيوط خسر آخر مبارياته أمام دكرنس

مصر المقاصة يستضيف النجوم 

وفي ملعب الأسيوطي سبورت يلتقي مصر المقاصة بقيادة طارق حجاج مع فريق النجوم بقيادة نادر السيد.

مصر المقاصة يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين من تعادلين وثلاث هزائم، بينما يحتل النجوم المركز التاسع عشر برصيد أربع نقاط ويخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الأول في الجولة الخامسة على فريق لافيينا.

يدير المباراة أحمد عبد السميع ويساعده كريم مهيا ومحمد أحمد حسين ومعهم أبوبكر عبد الحى حكما رابعا.

دوري المحترفين فريق مكادي الجمهورية شبين بترول أسيوط مصر المقاصة

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