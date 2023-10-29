الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسوان يهزم غزل المحلة بهدفين نظيفين في افتتاح الأسبوع السادس لدوري المحترفين

مباراة أسوان وغزل
مباراة أسوان وغزل المحلة

حقق فريق أسوان بقيادة هشام زكريا فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد أسوان وأدارها الحكم عمرو العطار في افتتاح الأسبوع السادس لمسابقة دوري المحترفين  ليرتفع رصيد أسوان إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد غزل المحلة عند 11 نقطة بعد أن نال هزيمته الأولى هذا الموسم.

جاء الهدفان في الشوط الأول وسجلهما حسام عرفات في الدقيقتين 10 و16 وحاول غزل المحلة العودة في الشوط الثاني لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز أسوان بهدفين نظيفين.

مثل أسوان: مسعد عوض في حراسة المرمى وأحمد بلية وأحمد كاستيلو وصابر الشيمي وعلي فتحي في الدفاع ومصطفى عنانى " كريم مصطفى " و بلال جمال " إسلام جمال " ومحمد مرسي في الوسط ومحمود لوكس " مصطفى عبد الرسول " وحسام عرفات  وعمر سعودي " موسى سيساي " .

مثل غزل المحلة: عمرو شعبان في حراسة المرمى ومحمد جابر وعمرو الجزار وأحمد طارق وعبد الرحمن بودي " محمود علاء " في الدفاع وشيكو محارب "خالد الاخميمي "  ومحمود غالي " رجب مارو " ومحمد حجازي في الوسط وعمرو مصطفى " أسامة خليل " وعبده يحيى وتشارلز باسي " محمود مسعد " .

مواعيد باقي مباريات الأسبوع السادس لدوري المحترفين

الإثنين 30 أكتوبر

بترول أسيوط × الجمهورية شبين 

مصر المقاصة × النجوم 

مكادي × الاتصالات 

الثلاثاء 31 أكتوبر

القناة × حرس الحدود 

أبوقير للأسمدة × السكة الحديد

وادي دجلة × النصر للتعدين

لافيينا × دكرنس

راية × بتروجت

طنطا × بروكسي  .

دوري المحترفين أسوان غزل المحله حسام عرفات محمد مرسي

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