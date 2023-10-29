دوري المحترفين ..أسوان يستضيف غزل المحلة في افتتاح الأسبوع السادس

يستضيف أسوان فريق غزل المحلة في الثانية والنصف عصر اليوم في افتتاح مواجهات الأسبوع السادس لمسابقة دوري المحترفين .

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط ويتواجد غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بدون هزيمة.

أسوان في مهمة تصحيح الأوضاع

وقد حقق أسوان فوزا واحدا على النجوم بهدفين نظيفين وتعادل مع حرس الحدود 1-1 وخسر أمام بتروجت صفر – 2 وأمام الجمهورية شبين 1-2 وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف .

وتهد مباراة اليوم هى الأولى لهشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان، والذي تولى المسئولية بعد رحيل حمدي حمدان ويسعى لبداية قوية مع أسوان وتحقيق الفوز لتصحيح أوضاع الفريق والاقتراب من المنافسة على الصدارة .

وعقد هشام زكريا جلسة مع لاعبي أسوان طالبهم خلالها بغلق ملف المباريات السابقة والتركيز في مباراة اليوم خاصة أنها أمام منافس قوي من المرشحين للصعود للدوري الممتاز.

ترتيب غزل المحلة في جدول دوري المحترفين

في المقابل يحتل غزل المحلة بقيادة خالد عيد المركز الثانى برصيد 11 نقطة وسجل سبعة أهداف ويملك أقوى دفاع في الدوري واهتزت شباكه مرتين وحقق الفوز في ثلاث مباريات على الجمهورية شبين بهدف دون رد وعلى أبوقير للأسمدة والاتصالات بنتيجة واحدة 2- صفر والتعادل فى مباراتين مع حرس الحدود ومكادي بنتيجة واحدة 1-1 .

ويسعى غزل المحلة لتحقيق الفوز والوصول للنقطة 14 والصعود للقمة في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع السادس وقام خالد عيد بتجهيز لاعبيه جيدا وحذرهم من الحماس الذي سيسطر على لاعبي أسوان في وجود جهاز فني جديد.

قائمة غزل المحلة لمباراة أسوان

خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة الفريق وهم : عمرو شعبان ومحمود الحضرى وعمرو الجزار ومحمد حجازي ومحمد جابر وعمرو مصطفى ومحمود مسعد وأحمد طارق ومحمد أبو الحمد وخالد الاخميمي وأحمد حجى ومحمود غالي ومحمود علاء وأسامة خليل وشيكو محارب وعبد الرحمن بودي ورجب مارو وعبد الرحيم عموري وأحمد مجدي ومجدى صبري وعبده يحيى وتشارلز باسي.

يدير المباراة عمرو العطار ويساعده وائل عاطف ومحمد مجدي السيد ومعهم هيثم الشريف حكما رابعا.