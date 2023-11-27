للمرة الثانية.. مالي الممثل الإفريقي الوحيد في الدور قبل النهائي بمونديال الناشئين

تنطلق غدا مواجهتي دور قبل النهائي في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2023 في إندونيسيا، فالمواجهة الأولى سوف تجمع ما بين منتخبي الأرجنتين وألمانيا أما المواجهة الثانية، فسوف تجمع ما بين منتخبي فرنسا ومالي.

القرعة تمنع إفريقيا من تواجد منتخبين في دور قبل النهائي

كان من الممكن أن يتواجد منتخبان إفريقيان في هذا الدور لكن حظ إفريقيا العاثر أن اصطدم منتخب المغرب بمالي في دور الثمانية، وهي المباراة التي استطاعت أن تحسمها مالي بنتيجة هدف نظيف لتصبح مالي هي الممثل الإفريقي في دور نصف النهائي حيث قبل خروج المغرب خرج منتخب السنغال بصعوبة شديدة على يد فرنسا في دور الـ16 إذ كان خروجها بضربات ترجيحية 3 – 5 عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي أما منتخب بوركينا فاسو، فكان المنتخب الإفريقي الوحيد الذي فشل في تجاوز دور المجموعات.

المرة الأولى التي كانت فيها مالي الممثل الإفريقي الوحيد في دور قبل النهائي

على أي حال هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها مالي الممثل الإفريقي الوحيد في دور قبل النهائي في كأس العالم لكنها المرة الثانية، وكانت المرة في كأس العالم 2017 في الهند، وفيه اصطدمت بمنتخب إسبانيا الذي أطاح بها بعد أن تغلب عليها بنتيجة 1 – 3.

في هذه النسخة بعد هزيمة مالي في دور قبل النهائي لم تتمكن من الحصول على الميدالية البرونزية بخسارتها في مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب البرازيل بنتيجة هدفين دون رد.

السؤال: هل تكرر مالي ما حققته في نسخة 2017 في نسخة 2023 خاصة أن هناك تشابها شديدا في النتائج التي حققتها في النسختين حتى الآن؟

مالي في نسخة 2023

ففي نسخة 2023 في دور المجموعات حلت وصيفة في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين على منتتخبي أوزبكستان بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الأولى، وكندا بنتيجة عريضة 5 – 1 في الجولة الثانية في حين تلقت هزيمة واحدة على يد إسبانيا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية.

في دور ثمن النهائي تخطت منتخب المكسيك بسهولة شديدة حيث فازت عليه بنتيجة عريضة جدا 5 أهداف دون رد.

مالي في نسخة 2017

أما في نسخة 2017 في دور المجموعات احتلت المركز الثاني أيضا في المجموعة الثانية بـ6 نقاط حصدتها من انتصارين في الجولتين الثانية والثالثة على منتخبي تركيا بنتيجة 3 أهداف دون رد، ونيوزيلندا بنتيجة 3 – 1 على الترتيب بينما تعرضت لخسارة واحد أمام منتخب باراجواي بنتيجة 2 – 3 في الجولة الأولى.

وفي دور الـ16 أقصت منتخب العراق بالفوز عليه بنتيجة عريضة 5 – 1.

وفي دور ربع النهائي أطاحت بمنتخب غانا بعد أن تغلبت عليه بنتيجة 2 – 1.

فهل تتجاوز مالي ما حققته في نسخة 2017، وتتمكن من اقصاء فرنسا القوية جدا في المواجهة الأولى بينهما في كأس العالم، وتتأهل للمرة الثانية إلى المباراة النهائية؟