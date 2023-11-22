تقارير: منتخب فرنسا يواجه خطر الاستبعاد من كأس العالم تحت 17 عامًا

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن منتخب فرنسا للناشئين يواجه خطر الاستبعاد من نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا بإندونيسيا، بسبب خطأ إداري

وذكرت صحيفة «لو باريسيان»، أن الاتحاد البوركيني لكرة القدم، الذي تنافس مع منتخب بلاده مع فرنسا في دور المجموعات لكأس العالم تحت 17 عامًا، قد تقدم باحتجاج للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن عدم قانونية مشاركة اللاعب يانيس إيسوفو مع منتخب «الديوك»، خلال منافسات البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن يانيس إيسوفو، سبق له المشاركة مع منتخب النيجر تحت 17 عامًا، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا (عن منطقة غرب إفريقيا ب) المؤهلة إلى مونديال الناشئين، وهو الأمر المحظور بموجب لوائح الاتحاد الدولي «فيفا».

تم استدعاء يانيس إيسوفو، للمنتخب الفرنسي تحت 17 عامًا في أكتوبر 2022، ثم اختار لاعب مونبلييه اللعب بقميص منتخب «الديوك» للناشئين، حيث لعب 14 مباراة في هذه الفئة و4 مع فريق تحت 18 عامًا منذ سبتمبر الماضي.

أشارت الصحيفة إلى أنه بعد هزيمتها أمام فرنسا في المباراة الافتتاحية للمجموعة بثلاثية نظيفة، قدمت بوركينا فاسو شكوى لـ «فيفا» بعد أن اكتشفت أن تغيير الجنسية الرياضية ليانيس إيسوفو لم يتم المصادقة عليه من قبل الاتحاد الدولي.

وكإجراء احترازي، لم يتواجد اللاعب، في قائمة المنتخب الفرنسي خلال مباراة دور الـ 16 أمام السنغال، في انتظار قيام «فيفا» والاتحاد الفرنسي بحل الأمر بشكل نهائي.

أضافت الصحيفة أن الوفد الفرنسي حصل على تأكيدات من «فيفا»، بأنه “لكي يكون الاستئناف صحيحا، كان يتعين على بوركينا فاسو تقديمه قبل خمسة أيام من بدء المنافسة”.