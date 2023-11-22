الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأرجنتين يفوز على البرازيل بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم 2026

مباراة الأرجنتين
مباراة الأرجنتين والبرازيل

تمكّن منتخب الأرجنتين من التغلب على نظيره البرازيلي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

الأرجنتين يفوز على البرازيل بهدف نظيف فى تصفيات مونديال 2026

وحقق منتخب الأرجنتين فوزًا ثمينًا بشق الأنفس على البرازيل بهدف نظيف، سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، الذي أقيم في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل نيكولاس أوتاميندي هدفًا بضربة رأس، لتخطف صدارة جدول ترتيب مجموعتها برصيد 15 نقطة، بعد خوض 6 جولات من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، بينما تجمد رصيد منتخب البرازيل عند 7 نقاط، في المركز السادس من جدول ترتيب المسابقة.

وبذلك تكون هذه الهزيمة الثالثة على التوالي لمنتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

كذلك تُعد هذه الهزيمة الأولى لمنتخب البرازيل على الإطلاق على أرضه ضمن تصفيات كأس العالم.

وشهدت المباراة وجود أحداث شغب جماهيري في ملعب "ماراكانا"، تسببت في تأخر انطلاق اللقاء، حيث بدأ رجال الأمن في الملعب بضرب مشجعي المنتخبين. لمطالعة التفاصيل من هنا.

كما توجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد التانجو، لتهدئة الجماهير، لكنه عاد غاضبًا وتوجه إلى غرفة خلع الملابس ورفض خوض اللقاء في هذه الظروف.

وتضم تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، 10 منتخبات في مجموعة واحدة، تقام فيما بينها مباريات ذهاب وإياب، ويتأهل أول 6 منتخبات بشكل مباشر إلى النهائيات، ويضمن صاحب المركز السابع المنافسة في الملحق العالمي.

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