شغب جماهيرى يؤجل انطلاق قمة الأرجنتين والبرازيل.. وميسي يغادر الملعب (فيديو)

اندلع شجار عنيف بين مشجعي الأرجنتين والبرازيل، في ملعب ماراكانا في القمة المنتظرة لتصفيات كأس العالم بين المنتخبين.

وبدأ رجال الأمن في الملعب بضرب مشجعي المنتخبين، كما توجه ليونيل ميسي قائد التانجو لتهدأة الجماهير لكنه عاد غاضبًا وتوجه إلى غرفة خلع الملابس ورفض خوض اللقاء في هذه الظروف.

وتتجه المباراة بنسبة كبيرة للتأجيل بسبب الأحداث التي لا تهدأ حتى الآن بين الجماهير في أرضية الملعب.

ويتصدر منتخب الأرجنتين مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يوجد منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتضم تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، 10 منتخبات في مجموعة واحدة، تقام فيما بينهم مباريات ذهاب وإياب، ويتأهل أول 6 منتخبات بشكل مباشر إلى النهائيات، ويضمن صاحب المركز السابع المنافسة في الملحق العالمي.

وشهدت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال 9 مواجهات سوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وتفوق السيليساو بتحقيقه الانتصار 4 مرات، مقابل انتصارين للتانجو، وسيطر التعادل على 3 مواجهات.