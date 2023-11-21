الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تشكيل البرازيل المتوقع في مواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024

تشكيل البرازيل المتوقع
تشكيل البرازيل المتوقع

تشكيل البرازيل المتوقع في مواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024، تستحوذ على الأكثر بحثا واهتماما من جمهور الكرة العالمية حيث شهدت نتائج محركات البحث تساؤلات حول الأخبار المتعلقة بمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024 والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة وإليكم تفاصيل الكلاسيكو المرتقب بين المنتخبين.

تشكيل البرازيل المتوقع في مواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024

يعرض الدستور للقراء تشكيل البرازيل المتوقع في مواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024 حيث من المتوقع أن يدفع فرناندو دينيز، المدير الفني لمنتخب البرازيل بالتشكيل التالي في مواجهة منتخب الأرجنتين:

  • في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • وفي خط الدفاع: إيمرسون، ماركينيوس، جابرييل، كارلوس أوجستو.
  • وفي خط الوسط: برونو جيمارايش، أندريه، رافينيا.
  • وفي خط الهجوم: رودريجو، جابرييل مارتينيلى، خيسوس.
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موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين على استاد ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في تمام الساعة 2:30 من صباح يوم الأربعاء 22 من شهر نوفمبر الجاري بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين في مواجهة والبرازيل 

ومن المتوقع أن يدفع ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين بالتشكيل التالي:

  • في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.
  • وفي خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاجليافيكو.
  • وفي خط الوسط: رودريجو دي باول، ماك أليستر، إنزو فرنانديز.
  • وفي خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز.
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ترتيب مجموعة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2024

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق 

النقاط

1الأرجنتين540172+512
2أوروجواي5311105+510
3كولومبيا523053+29
4فنزويلا522152+38
5البرازيل521286+27
6الإكوادور522143+15
7باراجواي512212-15
8تشيلي512236-35
9بوليفيا5104411-73
10بيرو501407-71

القناة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين

وتنقل قناة SSC1 HD أحداث لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024 ويمكنكم تحميل القناة على جهاز الإستقبال الخاص بكم على التردد التالي:

  • التردد: 12380.
  • معدل الترميز: 275003.
  • القمر الصناعي: عربسات
  • الاستقطاب: أفقي.
  • التصحيح: 3/4.

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