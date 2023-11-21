تشكيل البرازيل المتوقع في مواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024، تستحوذ على الأكثر بحثا واهتماما من جمهور الكرة العالمية حيث شهدت نتائج محركات البحث تساؤلات حول الأخبار المتعلقة بمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024 والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة وإليكم تفاصيل الكلاسيكو المرتقب بين المنتخبين.

تشكيل البرازيل المتوقع في مواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024

يعرض الدستور للقراء تشكيل البرازيل المتوقع في مواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024 حيث من المتوقع أن يدفع فرناندو دينيز، المدير الفني لمنتخب البرازيل بالتشكيل التالي في مواجهة منتخب الأرجنتين:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي خط الدفاع: إيمرسون، ماركينيوس، جابرييل، كارلوس أوجستو.

وفي خط الوسط: برونو جيمارايش، أندريه، رافينيا.

وفي خط الهجوم: رودريجو، جابرييل مارتينيلى، خيسوس.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين على استاد ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في تمام الساعة 2:30 من صباح يوم الأربعاء 22 من شهر نوفمبر الجاري بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين في مواجهة والبرازيل

ومن المتوقع أن يدفع ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاجليافيكو.

وفي خط الوسط: رودريجو دي باول، ماك أليستر، إنزو فرنانديز.

وفي خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز.

ترتيب مجموعة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2024

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأرجنتين 5 4 0 1 7 2 +5 12 2 أوروجواي 5 3 1 1 10 5 +5 10 3 كولومبيا 5 2 3 0 5 3 +2 9 4 فنزويلا 5 2 2 1 5 2 +3 8 5 البرازيل 5 2 1 2 8 6 +2 7 6 الإكوادور 5 2 2 1 4 3 +1 5 7 باراجواي 5 1 2 2 1 2 -1 5 8 تشيلي 5 1 2 2 3 6 -3 5 9 بوليفيا 5 1 0 4 4 11 -7 3 10 بيرو 5 0 1 4 0 7 -7 1

القناة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين

وتنقل قناة SSC1 HD أحداث لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024 ويمكنكم تحميل القناة على جهاز الإستقبال الخاص بكم على التردد التالي:

التردد: 12380.

معدل الترميز: 275003.

القمر الصناعي: عربسات

الاستقطاب: أفقي.

التصحيح: 3/4.

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