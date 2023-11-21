الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول في مباراة مكادي والقناة

فريق القناة
فريق القناة

حسم التعادل 1-1 نتيجة الشوط الأول من مباراة مكادي والقناة المقامة بملعب خيري بشارة بالجونة في ختام الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين .

بدأ الشوط الأول بنشاط هجومي للقناة دون خطورة ونال علاء البدري لاعب القناة انذارا في الدقيقة العاشرة للخشونة مع عبد الواحد عبد العزيز.

أول فرصة حقيقية كانت لمكادي في الدقيقة 13 عندما تلفى فضل أباظة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه وسددها قوية فوق العارضة ثم سدد عبد الواحد عبد العزيز كرة من خارج منطقة الجزاء بين يدى محمد علاء حرس القناة .

في الدقيقة 15 كانت أول فرصة للقناة عندما مرر أكرم عبد ربه كرة بينية لسايكو كونتيه الذي انفرد بمحمد مصطفى حارس مكادي وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

ونال حسين الحسيني مدافع مكادي انذارا في الدقيقة 20 للاعتراض على قرارات الحكم أحمد عبد السميع ..وفي الدقيقة 27 سدد عبد الله وحيد لاعب مكادي كرة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن .

عبد ربه يتقدم للقناة 

في الدقيقة 30 خطف سايكو كونتيه الكرة من مدافعي مكادي ومررها عرضية سددها أكرم عبد ربه من لمسة واحدة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للقناة.

في الدقيقة 37 ضاعت فرصة التعادل من مكادي عندما استخلص مؤمن عاطف الكرة على حدود منطة الجزاء وسددها قوية أبعدها محمد علاء ببراعة إلى ركنية ومرر عبد الواحد عبد العزيز كرة عرضية في اتجاه المرمى كادت تخدع الحارس محمد علاء الذي أبعدها إلى ركنية.

عمرو بر كات يتعادل لمكادي 

في الدقيقة 42 مرر محمود السيد كرة داخل منطقة الجزاء لعمرو بركات الذي استقبلها بصدره بشكل جيد وسددها داخل المرمى على يسار الحارس مسجلا هدف التعادل لمكادي .

واحتسب الحكم أحمد عبد السميع دقيقتين وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1 .

دوري المحترفين القناة فريق مكادي أكرم عبد ربه عمرو بر كات

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