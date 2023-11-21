دوري المحترفين: ريمونتادا بترول أسيوط تطيح بالاتصالات ودكرنس يتعادل مع طنطا

حقق بترول أسيوط فوزا غاليًا بعدما نجح بريمونتادا رائعة في تجويل تأخره أمام الاتصالات بهدفين إلى الفوز 3-2 في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 15 نقطة ويتوقف رصيد الاتصالات عند 11 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الاتصالات بهدفين نظيفين وجاء الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عندما مرر محمد بهاء الكرة إلى محمد عزت داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وتعرض لعرقلة من أحمد زكي ليحتسب الحكم محمد ناصر عباس ركلة جزاء سجل منها ياسر زحلق الهدف الأول .

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 24 عندما انطلق محمد بهاء في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية حاول صلاح لالا مدافع بترول أسيوط ابعادها لكنه أسكنها شباك مرماه مسجلا الهدف الثاني للاتصالات .

في بداية الشوط الثاني أجرى جمعة مشهور المدير الفني للاتصالات التغيير الأول بنزول علي المصري " وزة " بدلا من فيصل غريب المصاب وانقلبت الأمور رأسا على عقب ونجح سعد جمال في تسجيل الهدف الأول لبترول أسيوط في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 56 سجل محمود سمكة هدف التعادل لبترول أسيوط عندما مرر أبوبكر فوزي كرة عرضية من ركلة ركنية أخطا حارس ومدافعو الاتصالات في التعامل معها وتابعها سمكة برأسه لداخل المرمى .

بعد الهدف انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرميين وفي الدقيقة 78 سدد ياسر زحلق كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها إسلام أحمد حارس بترول أسيوط إلى ركنية.

في الدقيقة 79 أخطأ حارس بترول أسيوط التعامل مع كرة عرضية وتهيأت لعلي بهيج الذي سددها فوق العارضة..

في الدقيقة 87 دخل البديل حسن أحمد منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وسدد الكرة على يسار الحارس مسجلا هدف الفوز لبترول أسيوط والطريف أن أحمد عبد المقصود المدير الفني للبترول أصيب في رأسه أثناء الاحتفال مع لاعبيه بالهدف .

وادي دجلة يفوز على النجوم

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل تعادل دكرنس مع طنطا بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد إبراهيم الدسوقي .ليرتفع رصيد كل منهما إلى 12 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم فريق طنطا بهدف سجله محمد عاطف في الدقيقة 26..وفي الشوط الثاني سجل أحمد حسني هدف التعادل لدكرنس في الدقيقة 79

وفي ملعب السلمانية فاز وادي دجلة على النجوم 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم إسلام القماش ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد النجوم عند 6 نقاط .. جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني وتقدة وادي دجلة عن طريق محمود دياسطي في الدقيقة 47 ثم تعادل محمد همام للنجوم وفي الدقيقة 81 سجل علي حسين هدف الفوز لوادي دجلة .

مباراة النجوم ووادي دجلة

راية يهزم الجمهورية شبين

وفي شبين الكوم فاز راية على الجمهورية شبين 2-1 ليرتفع رصيد راية إلى 13 نقطة ويتوقف رصيد الجمهورية شبين عند خمس نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم فريق راية بهدف سجله أسامة إمبابي في الدقيقة 37 ..وفي الشوط الثاني سجل محمد نجاتي هدف التعادل للجمهورية شبين من ركلة جزاء احتسبها الحكم مصطفى مدحت وفي الدقيقة 90 سجل خالد عبد لفتاح هدف الفوز لفريق راية .