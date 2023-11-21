دوري المحترفين.. دكرنس يستضيف طنطا في مباراة جماهيرية ووادي دجلة يواجه النجوم

يحل وادي دجلة ضيفا على فريق النجوم، ويستضيف دكرنس فريق طنطا في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين.

النجوم يستضيف وادي دجلة

ففي ملعب السلمانية يستضيف النجوم صاحب المركز السابع عشر برصيد ست نقاط، فريق وادي دجلة في المركزالخامس برصيد 14 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش.

ويعاني فريق النجوم من عدم الاستقرار الفني بعدما تعاقب عليه المدربون في الأسابيع الـ8 الماضية، ورحيل سعيد عبد العزيز ونادر السيد ما أثر على النتائج حيث حقق الفريق فوزا واحدا وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات، ويملك ثاني أضعف هجوم في دوري المحترفين برصيد خمسة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا.

في المقابل حقق وادي دجلة ثلاثة انتصارات وتعادل خمس مرات وهو الفريق الوحيد مع حرس الحدود الذي لم يتعرض للهزيمة، وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 17 والتساوي مع حرس الحدود وغزل المحلة وبتروجت.

يدير المباراة إسلام القماش ويساعده وائل فتحي ومحمد صلاح مهران ومعهم عماد عطا حكما رابعا.

فريق وادي دجلة

مواجهة قوية بين دكرنس طنطا

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل يحل طنطا الثاني عشر برصيد 11 نقطة بقيادة عمرو أنور ضيفا على فريق دكرنس الرابع عشر برصيد 11 نقطة، بقيادة أيمن الجمل في مباراة مهمة يسعى خلالها كل فريق للفوز والوصول للنقطة 14 وتقليص الفارق مع حرس الحدود متصدر دوري المحترفين إلى ثلاث نقاط.

وقد حقق فريق دكرنس 3 انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا، وجمع أربع نقاط من المباريات الثلاث الأخيرة بالفوز على المقاصة والتعادل مع راية والهزيمة أمام لافيينا.

وحقق فريق طنطا أيضا ثلاثة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف، وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على بر وكسي والنجوم والهزيمة أمام بتروجت.

واختار عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشيخ ومصطفى الكومي وعلاء النجار والحسيني سمير وفارس طارق وأحمد علي وساهر زيادة وشريف مجدي وشهاب فتحي وحسام غالي وأحمد السيد وحسون محمد وإبراهيم جمال ومحمد حسام الشرخة ومحمد حموشة وأحمد الشامي ومحمد رمضان وشيكا وأقطاي عبد الله ومحمد عاطف ونانا أنتوي وعبد الرحمن الدح.

يدير المباراة محمد إبراهيم الدسوقي ويساعده محمود النحاس وأحمد عبد الباسط ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا.