الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يسقط لافيينا بهدفين ويتصدر قمة دوري القسم الثاني

غزل المحلة
غزل المحلة

حقق غزل المحلة فوزًا مهمًا على حساب نظيره لافيينا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب زعيم الفلاحين، ضمن منافسات الجولة التاسعة، بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

وسيطر الغزل على مجريات اللعب في بداية الشوط الأول، وكان الأكثر استحواذا والأفضل تنظيميا وفي الدقيقة الثامنة سجل محمد جابر هدف التقدم لغزل المحلة، عندما مرر كرة خالد الاخميمي العرضية وسددها داخل المرمى.

واصل غزل المحلة هجومه بعد الهدف وأهدر عبده يحيى فرصة سهلة في الدقيقة 13، عندما مرر محمد جابر كرة عرضية أرضية تخطت الجميع ووصلت إلى عبده يحيى الذي سددها قوية لكنها ارتدت من القائم.

في الدقيقة 17 مرر رجب مارو كرة بينية إلى محمد جابر الذي هيأها لنفسه وسددها قوية وأبعدها برعي كاميني حارس لافيينا.

بعد مرور 20 دقيقة دخل فريق لافيينا أجواء المباراة، وبدأ يبادل غزل المحلة الهجمات ونجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 23، عندما مرر محمد أسامة كرة عرضية سدها الموريتاني أحمد سالم من لمسة واحدة داخل المرمى مسجلا هدف التعادل.

في الدقيقة 33 سدد محمود الحلواني كرة من مسافة 35 ياردة ذهبت بعيدا أعلى العارضة، وفي الدقيقة 33 سجل رجب مارو الهدف الثاني لغزل المحلة، عندما مرر عبده يحيى كرة عرضية سددها محمد جابر برأسه ونابعها رجب مارو لداخل المرمى.

احتسب الحكم مبروك نبيل دقيقتين وقا بدل ضائع لم تشهدا جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة 2-1.

بهذه النتيجة رفع غزل المحلة رصيده لـ17 نقطة وضعته في المركز الثالث، متقاسم قمة دوري المحترفين مع الثنائي حرس الحدود وبتروجت بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 15 نقطة، في المركز الرابع.

ويعد هذا الفوز هو الأول لغزل المحلة، تحت القيادة الفنية الجديدة لزعيم الفلاحين، بقيادة حسام عبدالعال، الذي تولى المسئولية خلفا لخالد عيد المدير الفني السابق.

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