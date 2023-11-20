الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: غزل المحلة يتقدم على لافيينا 2-1 في دوري المحترفين

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ولافيينا انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ولافيينا المقامة بملعب غزل المحلة في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين بتقدم غزل المحلة بهدفين سجلهما محمد جابر ورجب مارو مقابل هدف سجله أحمد سالم.

سيطر غزل المحلة على مجريات اللعب في بداية الشوط الأول وكان الأكثر استحواذا والأفضل تنظيميا وفي الدقيقة الثامنة سجل محمد جابر هدف التقدم لغزل المحلة عندما كرة خالد الاخميمي العرضية وسددها داخل المرمى.

واصل غزل المحلة هجومه بعد الهدف وأهدر عبده يحيى فرصة سهلة في الدقيقة 13عندما مرر محمد جابر كرة عرضية أرضية تخطت الجميع ووصلت إلى عبده يحيى الذي سددها قوية لكنها ارتدت من القائم..وفي الدقيقة 17 مرر رجب مارو كرة بينية إلى محمد جابر الذي هيأها لنفسه وسددها قوية وأبعدها برعي كاميني حارس لافيينا.

بعد مرور 20 دقيقة دخل فريق لافيينا أجواء المباراة وبدأ يبادل غزل المحلة الهجمات ونجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 23 عندما مرر محمد أسامة كرة عرضية سدها الموريتاني أحمد سالم من لمسة واحدة داخل المرمى مسجلا هدف التعادل.

في الدقيقة 33 سدد محمود الحلواني كرة من مسافة 35 ياردة ذهبت بعيدا أعلى العارضة وفي الدقيقة 33 سجل رجب مارو الهدف الثاني لغزل المحلة عندما مرر عبده يحيى كرة عرضية سددها محمد جابر برأسه ونابعها رجب مارو لداخل المرمى.

احتسب الحكم مبروك نبيل دقيقتين وقا بدل ضائع لم تشهدا جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة 2-1.

دوري المحترفين غزل المحله لافيينا محمد جابر عبده يحيى

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